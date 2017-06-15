Новым главой Сухого Лога стал Роман Валов

Городская дума Сухого Лога сегодня на внеочередном заседании избрала нового главу городского округа. Официально мэром стал Роман Валов, назначенный врио после отставки Станислава Суханова.

Как сообщили NDNews.ru в аппарате городской думы, за Валова проголосовали 16 депутатов. Второй кандидат Елена Москвина, работающая заместителем главы, набрала 1 голос. Два бюллетеня признаны недействительными. Решение думы вступит в силу 20 июня, после чего в администрации города назначат дату инаугурации нового главы.

Напомним, изначально на конкурс по избранию мэра Сухого Лога подали заявления шесть кандидатов, но собеседование с конкурсной комиссией прошли только двое – чиновники городской администрации Роман Валов и Елена Москвина, при этом «за бортом» остался лидер местной ячейки «Единой России» Владимир Порядин. Две основные кандидатуры и были представлены сегодня городской думе для итогового голосования.

Напомним, бывший мэр Сухого Лога Станислав Суханов подал в отставку в марте этого года, чтобы возглавить региональный фонд капремонта.

Сухой Лог, Валентина Ярославцева

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