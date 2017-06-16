В Екатеринбурге налетчики с пистолетами попытались ограбить отделение Сбербанка

В Екатеринбурге налетчики попытались ограбить отделение Сбербанка на улице Щербакова, 20.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-группе УМВД РФ по уральской столице, информация о нападении поступила в отделение полиции № 13 сегодня утром. «В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего. Подробный комментарий будет предоставлен позже», – говорят в ведомстве. Пока здесь не уточняют, удалось ли налетчикам украсть деньги.

Известно, что правоохранители задержали одного из нападавших, второй скрылся.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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