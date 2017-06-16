Очевидцы: отделение Сбербанка пытались ограбить трое мужчин, они отстреливались от полиции

Полиция Екатеринбурга по-прежнему не раскрывает подробностей сегодняшнего нападения на отделение Сбербанка. Между тем некоторые новые обстоятельства происшествия NDNews.ru рассказал один из очевидцев.

По словам собеседника агентства, попросившего остаться неназванным, на офис кредитного учреждения, расположенного на улице Щербакова, 20, утром 16 июня напали трое мужчин, вооруженные огнестрельным оружием. Видимо, по сигналу тревожной кнопки группа быстрого реагирования прибыла на место, началась перестрелка. «В ходе нее один из налетчиков сдался, его тут же повалили лицом в пол. Однако двое других грабителей скрылись», – отмечает горожанин.

Пока не известно, удалось ли преступникам вынести деньги из банка. У задержанного мужчины при себе был ствол, похожий на пистолет Макарова. Ранее в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу сообщали, что информация о нападении поступила в отделение полиции № 13, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ГУ МВД РФ по Свердловской области добавляют, что до раскрытия преступления комментариев не будет.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.06.17

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