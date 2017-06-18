12 тысяч жителей Вторчермета остались без света из-за аварии

Сегодня утром произошла авария на подстанции «Керамик». В результате без света до сих пор остаются 12 тысяч жителей Чкаловского района. Энергетики выполняют поэтапное подключение потребителей по резервным схемам.

Авария на подстанции «Керамик» случилась в 09:09. Из-за сбоя в работе оборудования произошло задымление, для безопасности проведения работ на объекте энергетики вызвали специалистов ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

«Зафиксировано нарушение электроснабжения жителей Чкаловского района в квадрате улиц Окружная – 2-я Новосибирская – Ферганская. Всего в зону технологического нарушения попало 12 тысяч человек», – сообщили в пресс-службе «МРСК Урала». В настоящий момент энергетики осуществляют поэтапное подключение потребителей по резервным схемам электроснабжения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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