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Жителям Вторчермета вернули электроэнергию

Жителям Вторчермета вернули электроэнергию

Накануне вечером энергетики вернули всем жителям Чкаловского района электроэнергию. В настоящий момент жители, попавшие в зону технологического нарушения, получают электроэнергию от центра питания «Керамик». В причинах технологического инцидента, который оставил без света 12 тысяч человек, будет разбираться комиссия.

Напомним, вчера в 9 часов утра из-за технологического нарушения в работе оборудования подстанции «Керамик» . Сбой в работе оборудования сопровождался задымлением. Для безопасности проведения работ на объекте энергетики вызвали специалистов ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

В первые часы энергетики вернули свет в дома более четырех тысяч жителей Екатеринбурга по резервным схемам, там, где это было возможно осуществить.

Еще часть населения Чкаловского района, попавшего в зону технологического нарушения, была запитана специалистами ЕЭСК с помощью дизель-генераторов, сообщили в пресс-служба «МРСК Урала».

В настоящий момент жители, попавшие в зону технологического нарушения, получают электроэнергию от центра питания «Керамик». В причинах технологического инцидента будет разбираться комиссия.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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