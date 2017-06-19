Понедельник, 19 июня 2017, 11:36 мск

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Мэрия объявила первый тендер на пассажироперевозки по новым маршрутам (СХЕМЫ)

Мэрия объявила первый тендер на пассажироперевозки по новым маршрутам (СХЕМЫ)

Администрация Екатеринбурга на сайте госзакупок объявила первый тендер на автобусные пассажироперевозки по трем новым маршрутам: № 73 «Совхозная – ДМБ №9», № 082 «Монтажников – КОР» и № 08 «Хладокомбинат №3 – Таганская». Они заменят некоторые отмененные с этого лета рейсы и станут первыми в новой транспортной схеме.

Новый День: Мэрия объявила первый тендер на пассажироперевозки по новым маршрутам (СХЕМЫ)

Прием заявок по тендеру завершится 1 июля. Предполагается, что транспортная компания, которая выиграет конкурс, имеет в наличии несколько десятков автобусов: как среднего формата, так и большого. Кроме того, компания будет обязана через год приобрести и запустить на линию минимум один низкопольный автобус для безбарьерного доступа инвалидов. В документации аукциона прописаны требования и к технической начинке: в автобусах должен быть ГЛОНАСС, GPS-датчики, хорошая система отопления, система оповещения пассажиров об остановках и так далее.

Новый День: Мэрия объявила первый тендер на пассажироперевозки по новым маршрутам (СХЕМЫ)

Первый тендер объявлен на перевозку пассажиров с Сортировки в разные районы: автобус № 73 будет ходить по маршруту «Совхозная – ДМБ №9», № 082 – «Монтажников – КОР» и № 08 – «Хладокомбинат №3 – Таганская». В документах конкурса прописано точное время, в которое автобусы должны приходить на остановки. По двум маршрутам интервал между автобусами будет составлять 4-14 минут в будни и до 17 минут в выходные. Автобусы 73-го маршрута будут ходить лишь раз в три часа.

Новый День: Мэрия объявила первый тендер на пассажироперевозки по новым маршрутам (СХЕМЫ)

Как ранее , с 1 июля отменяются рейсы 070 (ост. «Павла Шаманова» – «Учителей»), 063 (ост. «Белая Башня» – «УрФУ»), 024 (ост. «Хладокомбинат № 3» – «2-Новосибирская»), 010 (ост. НПЦ «Онкология» – «Синие Камни»), 034 (ост. «ТЦ Мега» – «Уралобувь») и 067 (ост. «ТЦ Мега» – «Гулливер») – у перевозчиков заканчивается срок договоров, их продлевать не будут. Всего в мэрии пообещали выставить на торги 13 маршрутов. Еще 6 маршрутов уберут с 3 августа и столько же выставят на торги, еще три маршрута выставят на торги в сентябре-ноябре.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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