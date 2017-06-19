Мэрия объявила первый тендер на пассажироперевозки по новым маршрутам (СХЕМЫ)

Администрация Екатеринбурга на сайте госзакупок объявила первый тендер на автобусные пассажироперевозки по трем новым маршрутам: № 73 «Совхозная – ДМБ №9», № 082 «Монтажников – КОР» и № 08 «Хладокомбинат №3 – Таганская». Они заменят некоторые отмененные с этого лета рейсы и станут первыми в новой транспортной схеме.

Прием заявок по тендеру завершится 1 июля. Предполагается, что транспортная компания, которая выиграет конкурс, имеет в наличии несколько десятков автобусов: как среднего формата, так и большого. Кроме того, компания будет обязана через год приобрести и запустить на линию минимум один низкопольный автобус для безбарьерного доступа инвалидов. В документации аукциона прописаны требования и к технической начинке: в автобусах должен быть ГЛОНАСС, GPS-датчики, хорошая система отопления, система оповещения пассажиров об остановках и так далее.

Первый тендер объявлен на перевозку пассажиров с Сортировки в разные районы: автобус № 73 будет ходить по маршруту «Совхозная – ДМБ №9», № 082 – «Монтажников – КОР» и № 08 – «Хладокомбинат №3 – Таганская». В документах конкурса прописано точное время, в которое автобусы должны приходить на остановки. По двум маршрутам интервал между автобусами будет составлять 4-14 минут в будни и до 17 минут в выходные. Автобусы 73-го маршрута будут ходить лишь раз в три часа.

Как ранее писал NDNews.ru, с 1 июля отменяются рейсы 070 (ост. «Павла Шаманова» – «Учителей»), 063 (ост. «Белая Башня» – «УрФУ»), 024 (ост. «Хладокомбинат № 3» – «2-Новосибирская»), 010 (ост. НПЦ «Онкология» – «Синие Камни»), 034 (ост. «ТЦ Мега» – «Уралобувь») и 067 (ост. «ТЦ Мега» – «Гулливер») – у перевозчиков заканчивается срок договоров, их продлевать не будут. Всего в мэрии пообещали выставить на торги 13 маршрутов. Еще 6 маршрутов уберут с 3 августа и столько же выставят на торги, еще три маршрута выставят на торги в сентябре-ноябре.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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