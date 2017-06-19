Заводы Екатеринбурга 22 июня включат сирены

В четверг, 22 июня, в Екатеринбурге почтят память погибших в Великой Отечественной войне. В 76-ю годовщину начала войны в столице Урала приспустят флаги, в полдень будут звучать сирены, а накануне вечером пройдет акция «Свеча памяти».

Акция «Свеча Памяти», как и в прошлом году, должна пройти в темноте. 21 июня участники акции пройдут колонной от дома Севастьянова до площади 1905 года, шествие начнется в 22:00, сбор запланирован на 21:30. Год назад акцию впервые провели не на Плотинке, а на площади перед ратушей, и тогда же впервые свечи зажгли в темноте. В этом году организаторы ждут не менее 5 тысяч участников акции.

В четверг, 22 июня, ровно в полдень в память о жертвах Великой Отечественной войны городские предприятия включат электросирены системы оповещения населения. На административных зданиях будут приспущены флаги, пройдут траурные церемонии, возложение цветов к памятникам воинам, погибшим, пропавшим без вести, умершим от ран в госпиталях. Муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ» должна будет до памятной даты провести уборку территорий воинских захоронений.

«День памяти и скорби – одна из самых печальных и трагичных дат в истории России. Свыше 700 тысяч уральцев ушли на фронт, более 278 тысяч не вернулись домой. Памятные мероприятия в столице Урала проходят при организационной поддержке Администрации города Екатеринбурга», – напомнили в пресс-службе горадминистрации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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