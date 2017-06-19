«Яндекс.Такси» не работает по всей России, люди ждут машины часами (СКРИН)

Сегодня клиенты «Яндекс.Такси» по всей России испытывают сложности с заказом машины. Система либо не дает сделать заказ, либо пишет, что нет свободных автомобилей. В том числе проблемы коснулись и жителей Екатеринбурга, которые пишут жалобы в соцсетях. В «Яндекс.Такси» сообщили, что у них проблемы с работой серверов, которые скоро будут устранены.

С проблемами при заказе машины в приложении «Яндекс.Такси» столкнулись клиенты компании по всей России, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, судя по географии запросов в официальном твиттер-аккаунте компании. Чаще всего приложение сообщает, что нет свободных машин.

В «Яндекс.Такси» объясняют все проблемами на серверах.

«Всем привет. Сегодня многие спрашивают, что с нами случилось: постараюсь ответить подробно. В воскресенье у нас перестал работать один из дата-центров и мы перевели работу сервиса на другие дата-центры, чтобы вы могли пользоваться Яндекс.Такси без сбоев. Тем не менее, сегодня из-за плохой погоды в Москве и высокого спроса, наши серверы, увы, не выдержали нагрузки. В итоге ключевые элементы системы вышли из строя и нам в течение некоторого времени не удавалось восстановить их работу. Сейчас мы работаем над тем, чтобы сервис заработал в обычном режиме и постараемся сделать это в ближайшее время. Извините, пожалуйста, за неудобство, и большое спасибо, что остаётесь с нами», – написал на своей странице в «Фейсбуке» представитель «Яндекс.Такси» Дмитрий Волков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.06.17

Шквалистый ветер оставил без света 14 тысяч уральцев, в том числе родное село Бориса Ельцина. / Дело о беспорядках в Рефтинском спецучилище направлено в суд. / Свердловская область в ожидании Путина: уральцы напомнят президенту вопросы, не услышанные во время прямой линии (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»