Мэрия Екатеринбурга объявила торги еще по 10 автобусным маршрутам

Администрация Екатеринбурга объявила еще пять конкурсов по поиску перевозчиков на 10 автобусных маршрутах. Их общая стоимость более 250 млн, как и в предыдущих тендерах, требуются только автобусы большой и средней вместимости.

На сайте госзакупок появились еще пять тендеров на автобусные перевозки в Екатеринбурге:

– № 033 «Парк Победы – УрФУ» и № 4 «УрФУ – Ново-Свердловская ТЭЦ»

– № 014 «Академический – ДМБ №9» и № 083 «Монтажников – ЖК Светлый»

– № 012 «Заречный – Академический» и № 019 «Елизавет – Академический»

– № 22 «Институт связи – Палкинский торфяник» и № 054 «Синие Камни – Дом Культуры (п.Совхозный)"

– № 042 «ТЦ Дирижабль – Химмаш» и № 021 «7 Ключей – ст. Шарташ».

Требования к перевозчикам аналогичны тем, что и в первых торгах: автобусы должны быть средней или большой вместимости, цвет кузова должен быть зеленый, спустя год с начала работы перевозчик должен иметь хотя бы один низкопольный автобус, машины должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС/GPS, видеонаблюдением и т.д. Все маршруты, которые выставлены на торги, сейчас в транспортной схеме используются, однако на многих работают автобусы низкой вместимости. Таким образом мэрия уже претворяет в жизнь идеи по ликвидации в городе микроавтобусов как видов городского общественного транспорта.

Как ранее писал NDNews.ru, с 1 июля отменяются рейсы 070 (ост. «Павла Шаманова» – «Учителей»), 063 (ост. «Белая Башня» – «УрФУ»), 024 (ост. «Хладокомбинат № 3» – «2-я Новосибирская»), 010 (ост. НПЦ «Онкология» – «Синие Камни»), 034 (ост. «ТЦ Мега» – «Уралобувь») и 067 (ост. «ТЦ Мега» – «Гулливер») – у перевозчиков заканчивается срок договоров, их продлевать не будут. Всего в мэрии пообещали выставить на торги 13 маршрутов. Еще 6 маршрутов уберут с 3 августа и столько же выставят на торги, еще три маршрута выставят на торги в сентябре-ноябре.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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