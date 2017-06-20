Вторник, 20 июня 2017, 09:09 мск

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Мэрия Екатеринбурга объявила торги еще по 10 автобусным маршрутам

Мэрия Екатеринбурга объявила торги еще по 10 автобусным маршрутам

Администрация Екатеринбурга объявила еще пять конкурсов по поиску перевозчиков на 10 автобусных маршрутах. Их общая стоимость более 250 млн, как и в предыдущих тендерах, требуются только автобусы большой и средней вместимости.

На сайте госзакупок появились еще пять тендеров на автобусные перевозки в Екатеринбурге:

– № 033 «Парк Победы – УрФУ» и № 4 «УрФУ – Ново-Свердловская ТЭЦ»

– № 014 «Академический – ДМБ №9» и № 083 «Монтажников – ЖК Светлый»

– № 012 «Заречный – Академический» и № 019 «Елизавет – Академический»

– № 22 «Институт связи – Палкинский торфяник» и № 054 «Синие Камни – Дом Культуры (п.Совхозный)"

– № 042 «ТЦ Дирижабль – Химмаш» и № 021 «7 Ключей – ст. Шарташ».

Требования к перевозчикам аналогичны : автобусы должны быть средней или большой вместимости, цвет кузова должен быть зеленый, спустя год с начала работы перевозчик должен иметь хотя бы один низкопольный автобус, машины должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС/GPS, видеонаблюдением и т.д. Все маршруты, которые выставлены на торги, сейчас в транспортной схеме используются, однако на многих работают автобусы низкой вместимости. Таким образом мэрия уже претворяет в жизнь идеи по ликвидации в городе микроавтобусов как видов городского общественного транспорта.

Как ранее писал NDNews.ru, с 1 июля отменяются рейсы 070 (ост. «Павла Шаманова» – «Учителей»), 063 (ост. «Белая Башня» – «УрФУ»), 024 (ост. «Хладокомбинат № 3» – «2-я Новосибирская»), 010 (ост. НПЦ «Онкология» – «Синие Камни»), 034 (ост. «ТЦ Мега» – «Уралобувь») и 067 (ост. «ТЦ Мега» – «Гулливер») – у перевозчиков заканчивается срок договоров, их продлевать не будут. Всего в мэрии пообещали выставить на торги 13 маршрутов. Еще 6 маршрутов уберут с 3 августа и столько же выставят на торги, еще три маршрута выставят на торги в сентябре-ноябре.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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