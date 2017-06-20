Нижний Тагил и Челябинск вошли в десятку самых небезопасных городов России

Сразу два уральских города, Нижний Тагил и Челябинск, а также Пермь, попали в список десяти самых небезопасных для жизни городов (с точки зрения их жителей).

Такую статистику опубликовал портал о недвижимости Domofond.ru. Рейтинг составлен на основе опроса 258 441 жителя крупнейших российских городов, которым предлагалось оценить, насколько они согласны с высказыванием «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток».

Согласно мнению местных жителей, наименее безопасным среди 100 крупнейших населенных пунктов России стал город Шахты в Ростовской области (5,6 балла). В десятке наименее безопасных городов также Омск (5,9), Чита (5,9), Астрахань (6,0), Саратов (6,0), Челябинск (6,0), Нижний Тагил (6,0), Балашиха (6,0), Пермь (6,1). Среди проблем, которые влияют на общее ощущение безопасности, респонденты отметили плохое освещение улиц, агрессивных бездомных животных, уличную преступность.

Самыми же безопасными городами в России, по мнению местных жителей, являются Грозный и Сочи. Жители Грозного в своих отзывах отмечали дружелюбных соседей и то, что люди всегда готовы помочь в беде. Сочи за год поднялся на две позиции. Возможно, его жители стали себя ощущать в большей безопасности благодаря подготовке к Кубку конфедераций – 2017, который начался 17 июня.

Любопытно, что в десятке лидеров самых безопасных городов не оказалось городов-миллионников. Специалисты объясняют это тем, что в крупных населенных пунктах уровень безопасности часто зависит от района, что влияет на общий показатель по городу.

Нижний Тагил, Челябинск, Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил, Челябинск, Москва. Другие новости 20.06.17

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