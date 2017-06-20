Для решения проблем «ВИМ-Авиа» привлекут иностранные авиакомпании

Российские авиационные власти могут дать разрешение на привлечение иностранных авиакомпаний для решения с отменами и задержками чартеров «ВИМ-Авиа». Тогда получится восполнить дефицит провозных возможностей и восстановить полёты не только из столичных аэропортов, но и регионов. Об этом рассказал сегодня во время видеомоста с Екатеринбургом глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Вчера на заседании штаба при Ростуризме операторам было предложено сформировать пул авиакомпаний , которые могли бы взять на себя часть программ, заявленных изначально «ВИМ-Авиа». Если иностранные компании действительно будут привлечены, у нас появятся дополнительные ёмкости для выполнения международных программ, в частности, в Турцию. И тогда высвободятся самолёты для восстановления перевозки в Крым и Сочи», – рассказал Осауленко.

Пока нет никаких документов Минтранса и Росавиации, но по мнению спикера, база будет подготовлена быстро, поскольку речь идёт о судьбе множества туристов. Всего по России от проблем с «ВИМ-Авиа» пострадали около 200 тысяч человек.

Также Осауленко рассказал, что проблем с возвратом денег туристам нет. А вот как операторы будут возвращать деньги, которые ранее заплатили авиакомпании за выполнение чартеров, пока вопрос.

«Составлен акт взаиморасчетов между «ВИМ-Авиа» и операторами-консолидаторами рейсов. По нему видно, что операторы проплатили все свои рейсы и это немалые суммы. Авиакомпания не отрицает, что это так, и это уже важно. Но выбить деньги с авиакомпании в сезон не так просто. Я думаю, что авиакомпания в будущем предоставит операторам услуги на суммы, которые были оплачены ранее», – ответил Осауленко на вопрос NDNews.ru.

Также спикер отметил, что ситуация с рейсами должна стабилизироваться в течение 10-14 дней.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 20.06.17

В Екатеринбурге наказали рублем чрезмерно настойчивого коллектора. / В Нижнем Тагиле в результате ДТП погибла пожилая женщина-пассажир (ФОТО). / К Чемпионату мира в Кольцово появятся дополнительные стойки паспортного контроля. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»