Уралтрансбанк нарушил нормативы ЦБ третий месяц подряд

Уралтрансбанк третий месяц подряд становится нарушителем нормативов ЦБ. На протяжении 18 дней прошлого месяца кредитная организация не выполняла норматива достаточности основного капитала.

Нарушили нормативы Центробанка в мае 16 кредитных организаций, среди которых банк, принадлежащий екатеринбургскому бизнесмену Валерию Заводову. Как сообщает портал banki.ru со ссылкой на отчетность ЦБ, Уралтрансбанк на протяжении 18 дней не выполнял норматив достаточности основного капитала (Н1.2). В апреле банк не выполнял норматив достаточности собственных средств (Н1), норматив достаточности базового капитала (Н1.1) и норматив достаточности основного капитала (Н1.2). В марте на протяжении десяти дней екатеринбургский Уралтрансбанк не выполнял норматив достаточности собственных средств (Н1) и норматив достаточности основного капитала (Н1.2).

В начале июня рейтинговое агентств Fitch Ratings понизило рейтинг банка «B-» до «CCC» (высокий кредитный риск, близкий к дефолту) с возможностью дальнейшего понижения. В сообщении агентства указывалось, что неспособность выполнить требования по надбавкам к концу квартала может вызвать ограничения по дивидендным выплатам, но не является основанием для отзыва лицензии. Добавим, в середине мая банк сообщил о закрытии двух операционных офисов в Челябинске и Нижневартовске.

Екатеринбург, Москва, Светлана Загороднева

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