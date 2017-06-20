МЧС: из-за дождей на Среднем Урале нарушено сообщение с 6 населенными пунктами

МЧС отреагировало на новость о стихийном бедствии, накрывшем поселок Махнево. Из-за дождей населенный пункт в настоящее время переживает наводнение. Такая же ситуация, уточняют спасатели, наблюдается еще в пяти деревнях и поселках.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, штормовое предупреждение синоптиков на 18-19 июня оправдалось. В отдельных районах региона прошли сильные дожди со шквальным ветром. Из-за обильных осадков сейчас ограничено автомобильное сообщение с шестью населенными пунктами – поселками Махнево, Хабарчиха и деревнями Кокшарова, Подкина, Трошкова, Перевалова. Для передвижения здесь используется моторная лодка грузоподъемностью 400 кг, вантовый подвесной пешеходный мост. Также сохраняется регулярное железнодорожное сообщение по мосту через реку Тагил в районе станции Ерзовка.

«Что касается Махнево, то в населенном пункте подтоплен низководный мост через Тагил. Сильные дожди привели к размытию участка дороги возле частного дома, расположенного по улице Октябрьской. Подтоплены три частных жилых дома на Первомайской, Октябрьской, Комсомольской и три придомовые постройки на улицах Заречная и Первомайская. Для подъезда к другим жилым зданиям имеется объездная дорога. Из подтопленных двух частных жилых домов эвакуированы 3 человека, которые находятся у родственников, хозяин еще одного дома от эвакуации отказался», – отмечают в МЧС.

При этом в Махнево пожарными в районе подтопления частных жилых домов организовано круглосуточное дежурство. Ежедневно проводятся подворовые обходы, беседы с жителями, чтобы установить, какая им требуется помощь. На гидропостах каждые два часа проводится мониторинг уровня воды в реке Тагил. «Жизнеобеспечение населения не нарушено. Работают магазины, имеются фельдшерско-акушерские пункты, сотовая и проводная телефонная связь», – добавляют в ведомстве. Напомним, ранее сообщалось, что в администрации Махневского МО обсуждается вопрос о введении режима ЧС.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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