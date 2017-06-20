Из-за сбоя системы водители лишились права оплачивать штрафы через «Госуслуги» или в своем банке

Российские водители вновь жалуются на проблемы с оплатой штрафов через свои банки и «Госуслуги». Автомобилисты находят сведения о постановлениях в государственных базах, но не могут произвести платеж, указанный в деле об административном правонарушении. Из-за сбоя системы им предлагают платить штрафы ГИБДД напрямую на сайте Госавтоинспекции через сторонние кредитные и финансовые организации за дополнительную комиссию.

Как передает корреспондент NDNews.ru, о неприятной ситуации нашему агентству рассказали сегодня сразу несколько жителей Свердловской области. Вот один из примеров. «13 июня мне в Екатеринбурге выписали протокол за нарушение правил парковки – оставил машину частично на тротуаре, – начал собеседник NDNews.ru Евгений Шулев. – Я как законопослушный гражданин полез на сайт Единого портала государственных услуг, чтобы воспользоваться 50-процентной скидкой в течение первых 20 дней с момента оформления протокола. Информация о штрафе там есть, но оплатить его невозможно – система не дает».

По словам автомобилиста, в пояснении на «Госуслугах» сказано, что «для оплаты постановления недостаточно сведений», для уточнения данных и оплаты нужно обращаться в ГИБДД по московскому номеру. Далее Евгений Шулев попытался погасить штраф через онлайн-банк «Сбербанка». «Это тоже удобный сервис, однако и им я воспользоваться не смог, поскольку даже спустя неделю после выписки мне штрафа в базах кредитного учреждения не нашлось этого постановления», – отметил собеседник агентства.

Подобный сбой системы происходил в декабре 2016 года – больше двух недель автомобилисты из Свердловской области и других регионов страны не могли оплачивать штрафы за нарушение ПДД через «Госуслуги» или в своем банке. Это случилось из-за того, что в УМВД России изменились реквизиты для уплаты административных штрафов и возникли технические проблемы по передаче сведений в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). В настоящее время причина сбоя подобного рода.

«Это проблема технического характера. Обнаружены ошибки в системе. Все заинтересованные стороны в настоящее время пытаются исправить ситуацию. Сколько понадобится на это времени, пока сказать сложно. Водителей мы пока просим периодически заглядывать на «Госуслуги» и проверять, появились ли изменения», – сообщила NDNews.ru руководитель отдела пропаганды ГИБДД Екатеринбурга Наталья Лесникова.

К слову, невозможность временно оплатить штраф через «Госуслуги» касается нарушений административного законодательства, выявленных сотрудниками ГИБДД как в ручном, так и в автоматическом режиме. В сложившейся ситуации штраф можно оплатить на сайте ГИБДД (данные сюда поступают из базы учета Госавтоинспекции). При оплате в 20-дневный срок сумма также будет считаться со скидкой 50%. Однако на официальном ресурсе Госавтоинспекции автомобилистам предлагаются для оплаты кредитные организации (например, «Банк Воронеж» и «Башкомснаббанк») и финансовые структуры («Яндекс деньги», «Киви Банк»), которые берут за переводы существенные комиссии.

Напомним, нововведение, когда водитель-нарушитель может заплатить штраф вполовину меньше, чем указано в постановлении, вступило в силу 1 января 2016 года. Так, за превышение скорости на 20-40 км/ч вместо 500 рублей добросовестному автомобилисту позволено заплатить 250 рублей, непристегнутый ремень безопасности обойдется нарушителю в 500 рублей вместо 1000. Однако воспользоваться 50-процентной скидкой можно только в течение первых 20 дней с момента оформления протокола, потом льготный период закончится, оплачивать уже нужно 100-процентную сумму штрафа. Воспользоваться скидкой при этом не могут граждане, задержанные за вождение в пьяном виде, виновники ДТП с пострадавшими и систематически нарушающие.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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