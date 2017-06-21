Сбой работы «Госуслуг» оказался масштабным: нельзя оплатить штрафы, получить права и поставить машину на учет

Сбой в работе Единого портала государственных услуг оказался масштабнее, чем могло показаться на первый взгляд. Водители временно лишились права не только оплачивать штрафы онлайн, но также возможности поставить на учет автомобиль и получить международные права.

Как передает корреспондент NDNews.ru, о возникших технических проблемах стало известно на этой неделе. Водители, получившие с 13 по 21 июня административные протоколы за нарушение правил ПДД и решившие воспользоваться 50-процентной скидкой в течение первых 20 дней с момента оформления постановления, не смогли оплатить штрафы на сайте «Госуслуг». Сервис заявлял о недостаточности сведений для оформления платежа. Российские автомобилисты не смогли произвести расчет и в своих кредитных учреждениях. В том же Сбербанке не было информации о наложенном штрафе.

Водители припомнили, что подобный сбой системы происходил в декабре 2016 года – тогда заплатить штраф невозможно было больше двух недель. Это случилось из-за того, что в УМВД России изменились реквизиты для уплаты административных штрафов и возникли технические проблемы по передаче сведений в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). В этот раз история повторилась, о чем NDNews.ru 20 июня сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В ведомстве отметили, что в сложившейся ситуации штраф можно оплатить на сайте ГИБДД (данные сюда поступают из базы учета Госавтоинспекции). При оплате в 20-дневный срок сумма также будет считаться со скидкой 50%. Однако на официальном ресурсе Госавтоинспекции автомобилистам предлагаются для оплаты кредитные организации (например, «Банк Воронеж» и «Башкомснаббанк») и финансовые структуры («Яндекс.Деньги», «Киви банк»), которые берут за переводы существенные комиссии.

Между тем, как сообщают автомобилисты, и здесь возникают проблемы. «Оплата штрафа через сайт ГИБДД тоже не работает!» – заявил сегодня NDNews.ru один из жителей Москвы по имени Сергей. Более того, по его словам, невозможно не только заплатить штраф, но и получить международные и российские водительские права, а также снять и поставить машину на учет. «Ничего невозможно сделать! Я сам сегодня четыре часа провел в ГИБДД, пытался получить международные права. Приходили люди, которые не смогли это сделать вчера по той же причине. На сайте ГИБДД никакого предупреждения, не говоря уже об извинениях, нет», – отметил собеседник агентства.

Судя по социальным сетям, технический сбой коснулся всех регионов России, впрочем, из некоторых субъектов водители, наконец, начали получать доступ к оплате штрафов на сайте госуслуг. Но другие сервисы по-прежнему работают с перебоями.

Москва, Екатеринбург, Игнат Бакин

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