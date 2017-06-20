Вторник, 20 июня 2017, 16:23 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , , ,

Под Екатеринбургом пьяный водитель «Яндекс.Такси» улетел в кювет и сломал позвоночник (ФОТО)

Под Екатеринбургом пьяный водитель «Яндекс.Такси» улетел в кювет и сломал позвоночник (ФОТО)
Фото отдела пропаганды областного управления ГИБДД

На Среднем Урале водитель после трех литров пива поехал таксовать и угодил в ДТП. В результате аварии у шофера медики диагностировали перелом позвоночника.

Новый День: Под Екатеринбурге пьяный водитель ''Яндекс.Такси'' улетел в кювет и сломал позвоночник (ФОТО)

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, ДТП случилось сегодня утром на 32 километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. 25-летний водитель «Хендай Солярис» не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего машина перевернулась. «Водитель с ушибом грудной клетки, переломом позвоночника был доставлен в МСЧ-32 города Заречный. При проведении процедуры освидетельствования у водителя было установлено алкогольное опьянение. Составлены административные материалы. Водителя ждет лишение права управления и крупный штраф, – отмечают в ведомстве. – Сам водитель – житель города Заречный. Он пояснил, что накануне с 18 до 23 часов выпил около 3 литров пива, а в два часа ночи поехал в Екатеринбург, чтобы таксовать. В шесть часов утра он возвращался обратно в Заречный».

Новый День: Под Екатеринбурге пьяный водитель ''Яндекс.Такси'' улетел в кювет и сломал позвоночник (ФОТО)
Новый День: Под Екатеринбурге пьяный водитель ''Яндекс.Такси'' улетел в кювет и сломал позвоночник (ФОТО)

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.06.17

Из-за сбоя системы водители лишились права оплачивать штрафы через «Госуслуги» или в своем банке. / На участие в муниципальных выборах пока заявилось только пять человек. / «Где мне взять 2 миллиона рублей на подключение газа?»: житель деревни приехал в Екатеринбург, чтобы лично задать вопрос Куйвашеву.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , ,

Екатеринбург, все новости

Закредитованность и депрессии: Рогозин доложит Путину о реальном состоянии дел на Уралвагонзаводе

На Урале депутата, закончившего школу в 31 год, лишили мандата из-за доходов

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

Инопланетянин и сказочные человечки открыли фестиваль «Коляда-Plays» (ВИДЕО)

Из-за сбоя системы водители лишились права оплачивать штрафы через «Госуслуги» или в своем банке

На участие в муниципальных выборах пока заявилось только пять человек
Все новости

Новости партнеров