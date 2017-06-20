Под Екатеринбургом пьяный водитель «Яндекс.Такси» улетел в кювет и сломал позвоночник (ФОТО)

На Среднем Урале водитель после трех литров пива поехал таксовать и угодил в ДТП. В результате аварии у шофера медики диагностировали перелом позвоночника.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, ДТП случилось сегодня утром на 32 километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. 25-летний водитель «Хендай Солярис» не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего машина перевернулась. «Водитель с ушибом грудной клетки, переломом позвоночника был доставлен в МСЧ-32 города Заречный. При проведении процедуры освидетельствования у водителя было установлено алкогольное опьянение. Составлены административные материалы. Водителя ждет лишение права управления и крупный штраф, – отмечают в ведомстве. – Сам водитель – житель города Заречный. Он пояснил, что накануне с 18 до 23 часов выпил около 3 литров пива, а в два часа ночи поехал в Екатеринбург, чтобы таксовать. В шесть часов утра он возвращался обратно в Заречный».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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