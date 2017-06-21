ГИБДД проверяет сервис «Яндекс.Такси», водитель которого пьяным вылетел в кювет

ГИБДД проводит проверку по факту ДТП с участием автомобиля «Яндекс.Такси». Из-за того, что водитель таксопарка сел за руль пьяным, в отношении руководства предприятия возбудили административное дело. Кроме этого, в сервисе «Яндекс.Такси» сейчас проводится внеплановая проверка.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по информации ГИБДД, ранее водители «Яндекс.Такси» уже попадали в подобные происшествия, в одном из которых три человека получили травмы. После этих ДТП на предприятие был наложен штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Накануне при надзоре за дорожным движением инспекторы ДПС проверяли автомобили этого предприятия и выявили 25 нарушений ПДД, допущенных водителями. Стоит отметить, что шоферы «Яндекс.Такси» в прошлом также задерживались за управление ТС в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По итогам проверочных мероприятий информация будет направлена в Министерство транспорта и связи Свердловской области», – сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД.

Напомним, накануне на 32 километре автодороги Екатеринбург – Тюмень 25-летний водитель «Хендай Солярис» не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего машина перевернулась. Шофер с ушибом грудной клетки, переломом позвоночника был доставлен в МСЧ-32 города Заречный. «При проведении процедуры освидетельствования у водителя было установлено алкогольное опьянение. Составлены административные материалы. Водителя ждет лишение права управления и крупный штраф, – сообщали в ГИБДД. – Сам водитель – житель города Заречный. Он пояснил, что накануне с 18 до 23 часов выпил около 3 литров пива, а в два часа ночи поехал в Екатеринбург, чтобы таксовать. В шесть часов утра он возвращался обратно в Заречный».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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