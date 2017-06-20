На Урале депутата, закончившего школу в 31 год, лишили мандата из-за доходов

На Среднем Урале очередной депутат вынужден досрочно сдать мандат из-за нарушений антикоррупционного законодательства. Народный избранник из Сосьвы лишился своего статуса из-за того, что вовремя не подал декларацию.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, депутат Сосьвинского городского округа Рустам Сейтмагамбетов предоставил сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения на супругу и несовершеннолетних детей в администрацию Северного управленческого округа Свердловской области с нарушением установленного законом срока. После того, как нарушение было выявлено, председателю гордумы внесли представление, а на заседании думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата.

Как указано на сайте Сосьвинской гордумы, Сейтмагамбетов избирался от партии ЛДПР. Сейчас он работает в компании ООО «УралСтройСервис». Родился в 1979 году в Серове, в 1996 году закончил училище, в 2008 году поступил в школу на вечернее отделение и в 2010 году получил диплом об окончании средней школы.

Напомним, ранее по тем же причинам полномочия были прекращены у депутата из Гарей. В прокуратуре сообщали, что вовремя не отчитались о доходах 50 депутатов. В гордуме Екатеринбурга в прошлом году пытались забрать мандаты у трех депутатов, не сдавших декларации, – Гаранина, Боровика и Хабибуллина. Тогда вице-спикер Виктор Тестов пояснил, что прокуратура и Госдума дали однозначный ответ на запрос: депутаты, нарушившие антикоррупционный закон, должны сложить полномочия. Однако позже народные избранники передумали: депутатов, лишенных мандатов из-за антикоррупционного закона, возвратили в думу Екатеринбурга.

Сосьва, служба информации РИА «Новый День»

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