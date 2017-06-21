Объем ипотечных кредитов в России вырос более чем на треть

Объем выданных в мае 2017 года ипотечных кредитов составил свыше 140 млрд рублей. Это на 35 % больше, чем за май прошлого года. Такова предварительная оценка Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Эксперты объясняют мощный рывок рынка значительным снижением процентных ставок.

Как передает корреспондент NDNews.ru, такой темп прироста стал рекордом за всю историю развития ипотечного кредитования в России, пишет сегодня газета «Известия». Причем, такого результата удалось добиться несмотря на окончание государственной программы субсидирования ставок. В банках говорят, что до конца следующего года ставки могут снизиться еще на 1-2 %.

Участники рынка и эксперты считают, что рост ставок не произошел во многом благодаря действиям Сбербанка и группы ВТБ, которые в ключевой момент завершения госпрограммы объявили о снижении ставок.

Эксперты опасались, что после окончания двухлетней госпрограммы субсидирования ставок выдача ипотеки «просядет». Но объем выданной ипотеки за январь – май 2017 года превысил 610 миллиардов рублей, а темпы роста в годовом исчислении составили 11 %. Рынок развивается в мощном растущем тренде, который объясняется прежде всего значительным снижением ставок и улучшением основных макроэкономических параметров, рассказали изданию в АИЖК.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 21.06.17

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