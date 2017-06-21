По факту наводнения в Махнево прокуратура начала проверку

Наводнением в поселке Махнево, из-за которого спасателям пришлось проводить эвакуацию местных жителей, заинтересовалась прокуратура Алапаевского района. Надзорное ведомство начало по факту стихийного бедствия проверку.

«Из-за проливных дождей река Тагил вышла из берегов и затопила дома в Махнево. Жители не могли попасть в свои жилища, а автомобилисты – проехать по дороге, поскольку из-за большого количества осадков размыло асфальтовое покрытие, – сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. – В ходе проверки прокуратура даст оценку полноте принимаемых мер со стороны органов местного самоуправления, в том числе, по обеспечению продуктами первой помощи и едой жителей населенного пункта».

По информации МЧС, после обильных дождей на Среднем Урале нарушено сообщение с шестью небольшими населенными пунктами – поселками Махнево, Хабарчиха и деревнями Кокшарова, Подкина, Трошкова, Перевалова. Для передвижения здесь используется моторная лодка грузоподъемностью 400 кг, вантовый подвесной пешеходный мост. Также сохраняется регулярное железнодорожное сообщение по мосту через реку Тагил в районе станции Ерзовка. Кроме того, наводнение пришло в Ивдель. В зону паводка, по информации спасателей, попали частный жилой дом, а также 37 придомовых территорий и 10 дачных участков. Спасатели помогли переехать к родственникам трем женщинам и двум детям. Также самостоятельно к родным вынуждены были переселиться 14 человек, в их числе 10 детей.

«Что касается Махнево, то в населенном пункте подтоплен низководный мост через Тагил. Сильные дожди привели к размытию участка дороги возле частного дома, расположенного по улице Октябрьской. Подтоплены три частных жилых дома на Первомайской, Октябрьской, Комсомольской и три придомовые постройки на улицах Заречная и Первомайская. Для подъезда к другим жилым зданиям имеется объездная дорога. Из подтопленных двух частных жилых домов эвакуированы 3 человека, которые находятся у родственников, хозяин еще одного дома от эвакуации отказался», – уточняли накануне в областном МЧС.

В Махнево пожарными в районе подтопления частных жилых домов организовано круглосуточное дежурство. Ежедневно проводятся подворовые обходы, беседы с жителями, чтобы установить, какая им требуется помощь. На гидропостах каждые два часа проводится мониторинг уровня воды в реке Тагил. В администрации Махневского МО по-прежнему обсуждается вопрос о введении режима ЧС.

Фото газеты «Алапаевская искра»

Алапаевский район, служба новостей РИА «Новый День»

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