Во всех городах Среднего Урала сегодня включат сирены

Сегодня ровно в полдень во всех городах Свердловской области будут звучать сирены. Системы оповещения включат в память о жертвах Великой Отечественной войны и о жертвах всех войн за свободу и независимость России.

Сегодня в России проходят торжественные мероприятия, посвященные годовщине начала Великой Отечественной войны. Более 700 тысяч уральцев ушли на фронт, более 278 тысяч не вернулись. В 12:00 будут включены сирены систем оповещения. В МЧС просят свердловчан не прерывать своих занятий. На административных зданиях будут приспущены флаги, пройдут траурные церемонии, будут возложены цветы к памятникам воинам, погибшим, пропавшим без вести, умершим от ран в госпиталях.

В Екатеринбурге накануне прошла акция «Свеча памяти». Акция началась с шествия «Огонь памяти», с зажженными свечами горожане прошли от Главпочтамта до площади 1905 года. После чего на площади перед ратушей они выстроились в слово «Помним». По подсчетам администрации города, в акции приняли участие несколько тысяч человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.06.17

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