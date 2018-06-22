В Екатеринбурге «Свеча памяти» прошла под проливным дождем

В Екатеринбурге сегодня вечером прошла акция «Свеча памяти», приуроченная к очередной годовщине начала Великой Отечественной войны. В этом году организаторы решили проводить ее не 21 июня, как обычно, а 22 – в День памяти и скорби. К тому же вчера в Екатеринбурге проходил матч Чемпионата мира по футболу между Перу и Францией, и два массовых мероприятия неизбежно бы наложились друг на друга.

Увы, погода подвела и сегодня. Как только колонна со свечами двинулась от дома Севастьянова, начал капать дождь, а когда толпа дошла до площади 1905 года, он усилился, полило как из ведра.

Хуже всего пришлось юнармейцам и курсантам МЧС – у них зонтов не было, в отличие от немногочисленных випов, которые пришли почтить память погибших в годы Великой Отечественной солдат и офицеров.

Под зонтиками обнаружились вице-губернатор Павел Креков, вице-спикер заксо Владимир Власов, министр соцполитики Андрей Злоказов, министр инвестиций Виктория Казакова, министр спорта Леонид Рапопорт, который укрывался от ливня под одним зонтом с главой департамента молодежной политики Ольгой Глацких, депутат ЗССО Михаил Зубарев, а также его коллега по парламентскому корпусу, глава свердловских единоросов Виктор Шептий с целым выводком партийцев, многие из которых готовятся к выборам в Екатеринбургскую городскую думу.

Леонид Рапопорт и Ольга Глацких прячутся от дождя

Среди прочих были замечены, например, Дмитрий Чукреев и Ольга Сметанина. Рядом с ней – участница праймериз ЕР Екатерина Сапрыкина, а чуть поодаль член Общественной палаты Свердловской области Николай Потеряев.

Как обычно, в этот раз не обошлось без пафосных речей с непременными фразами «не допустить повторения» – выступали Креков, Шептий и Власов, хотя минуты молчания было бы достаточно.

Все собравшиеся и так прекрасно понимали, зачем они пришли со свечами в руках на площадь. Отличительной особенностью этого года стали селфи на фоне свечей, которыми было выложено слово «Помним».

Ольга Сметанина делает селфи на фоне свечей

Виктор Шептий общается с электоратом

Ольга Глацких благодарит коллег-чиновников за то, что пришли

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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