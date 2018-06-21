«Свечу памяти» предварит шествие от Главпочтамта

Екатеринбург, Июнь 21 (Новый День, служба информации) ‒ Завтра вечером в Екатеринбурге пройдет традиционная акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики Свердловской области, перед тем, как выстроиться в слово «Помним» на площади 1905 года, участники пройдут со свечами в руках по проспекту Ленина от Главпочтамта. Ожидается, что в акции примут участие четыре тысячи человек.

Напомним также, что завтра в полдень в Екатеринбурге и городах Свердловской области включат системы оповещения ГО и ЧС.

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