В Екатеринбурге включат сирены в память о Великой отечественной войне

В Екатеринбурге, как и в других городах России, в полдень 22 июня включат сирены. Традиционно в День памяти и скорби в стране вспоминают начало Великой отечественной войны, в июне 1941 года Германия напала на СССР. Также, как напоминает «Новый День», вечером 22 июня на площади 1905 года пройдет акция «Свеча памяти». Во сколько начнется мероприятие, пока неизвестно, однако парковать автомобили в этот день лучше всего в другом месте.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.06.18

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