Четверг, 22 июня 2017, 08:30 мск

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«Победу» оштрафовали за отсутствие места для пассажира с билетом на рейс Екатеринбург – Сочи

«Победу» оштрафовали за отсутствие места для пассажира с билетом на рейс Екатеринбург – Сочи

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области оштрафовало авиакомпанию «Победа» на 20 тысяч рублей за отсутствие мест в самолете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как передает корреспондент NDNews.ru, пассажир приобрел билет на рейс из Екатеринбурга в Сочи. Но лоукостер продал на рейс больше билетов, чем было мест в самолете. Об этом пассажир узнал только в аэропорту. Мужчина обратился в транспортную прокуратуру, результаты проверки которой были переданы в управление Роспотребнадзора по Свердловской области. В итоге ведомство привлекло ООО «Авиакомпания «Победа» к административной ответственности по части 1 статьи 14.4 КоАП («Оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством требований»), оштрафовав на 20 тыс. рублей.

Авиакомпания пыталась обжаловать штраф в Арбитражном суде Свердловской области, однако суд подтвердил правоту Роспотребнадзора.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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