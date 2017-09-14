«Победа» получила очередной штраф за отсутствие места для пассажира с билетом

Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за продажу 196 билетов на рейс с 189 посадочными местами, говорится в сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП). По информации ведомства, нарушение было выявлено в ходе проверки в связи с отказом пассажирке в посадке на рейс. Женщина в марте этого года приобрела билет на рейс «Победы» DP418 «Красноярск – Москва».

Отмечается, что пассажирка заблаговременно прибыла в аэропорт для вылета, но авиаперевозчик в нарушение федеральных правил авиаперевозок, согласно которым пассажиру гарантируется закрепление места на воздушном судне, отказал ей в регистрации на рейс из-за отсутствия посадочных мест на лайнере.

Прокуратура возбудила административное дело по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг). Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю признало авиакомпанию виновной в совершении административного правонарушения и назначило ей штраф в размере 20 тыс. рублей.

Как сообщал «Новый День», в начале сентября Управление Роспотребнадзора по Чувашии оштрафовало «Победу» на 20 тысяч рублей за требование от пассажира оплатить провоз портфеля. По информации ведомства, в марте текущего года при посадке на рейс DP458 «Чебоксары – Москва» сотрудник лоукостера, нарушив федеральные правила воздушных перевозок, заставил пассажира заплатить за провоз портфеля 2 тысячи рублей.

А в августе «Победа» получила штраф на 100 тыс. рублей за требование оплатить провоз рюкзака в ручной клади, несмотря на то, что тот соответствовал весу и габаритам, определенным в правилах авиаперевозок.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.17

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