Понедельник, 18 сентября 2017, 10:41 мск

российское информационное агентство 18+

Транспорт

Госдуме предложили штрафовать авиакомпании за овербукинг

Госдуме предложили штрафовать авиакомпании за овербукинг

Госдуме предложили обязать российские авиакомпании выплачивать пассажирам, которым не хватило мест в самолете при купленных билетах, десятикратную стоимость перелета. С таким предложением выступили депутаты от «Справедливой России». Они разработали соответствующий законопроект.

Как пишет «Парламентская газета», поправки в Воздушный кодекс будут внесены на рассмотрение Госдумы в ближайшие дни. Напомним, что в 2015 году Минтранс выступил с инициативой узаконить овербукинг (продажа билетов сверх имеющихся свободных мест). В ведомстве заявляли, что такая мера позволила бы повысить заполняемость самолетов, но инициатива не нашла поддержки.

Стоит отметить, что овербукинг легализован в некоторых странах. Европейские и американские компании перед рейсом объявляют пассажирам, что всем желающим улететь не удастся, и ищут добровольцев, которые готовы отказаться от перелета, получив солидную компенсацию.

Напомним, на прошлой неделе авиакомпанию «Победа» оштрафовали за продажу 196 билетов на рейс со 189 посадочными местами, сообщала пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП). Как писал «Новый День», нарушение было выявлено в ходе проверки в связи с отказом пассажирке в посадке на рейс. Женщина в марте этого года приобрела билет на рейс «Победы» DP418 «Красноярск – Москва».

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю признало авиакомпанию виновной в совершении административного правонарушения и назначило ей штраф в размере 20 тыс. рублей.

В начале сентября Управление Роспотребнадзора по Чувашии оштрафовало «Победу» на 20 тысяч рублей за требование от пассажира оплатить провоз портфеля. По информации ведомства, в марте текущего года при посадке на рейс DP458 «Чебоксары – Москва» сотрудник лоукостера, нарушив федеральные правила воздушных перевозок, заставил пассажира заплатить за провоз портфеля 2 тысячи рублей.

А в августе «Победа» получила штраф на 100 тыс. рублей за требование оплатить провоз рюкзака в ручной клади, несмотря на то, что тот соответствовал весу и габаритам, определенным в правилах авиаперевозок.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.09.17

Правительство намерено значительно поднять цены на топливо ради Крыма и Калининграда. / «Никто никуда не спешит»: ремонт на Первомайской – Мамина-Сибиряка затянулся на неопределенный срок. / В Югре задерживаются 14 пассажирских поездов из-за ремонтных работ.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

«Победа» получила очередной штраф за отсутствие места для пассажира с билетом

Минтранс России дал добро на использование электронных посадочных талонов вместо бумажных

Метки / Госдума

Думская оппозиция ищет защиту в Конституционном суде

Эксперты: Популистские поправки в закон о торговле навредили всем

«По объективным обстоятельствам»: Госдума может «сдвинуть» начало учебного года

Думская оппозиция снова ополчилась против «фейковых» партий

Жириновский намерен умереть с молодежью в один день

КПД Госдумы держится за счет «новичков», но подвела Поклонская

Госслужащим не придется обосновывать «необъяснимые» доходы

Выездная регистрация брака может быть узаконена осенью
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Новости партнеров

Транспорт, все новости

Экономика /

Правительство намерено значительно поднять цены на топливо ради Крыма и Калининграда

Екатеринбург /

«Никто никуда не спешит»: ремонт на Первомайской – Мамина-Сибиряка затянулся на неопределенный срок

Югра /

В Югре задерживаются 14 пассажирских поездов из-за ремонтных работ

Скандалы и происшествия /

В Воронежской области упал военный Як-130

Москва /

Крупное ДТП в Подмосковье: грузовик щебнем опрокинулся на остановку, есть пострадавшие

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости