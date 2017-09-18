Госдуме предложили штрафовать авиакомпании за овербукинг

Госдуме предложили обязать российские авиакомпании выплачивать пассажирам, которым не хватило мест в самолете при купленных билетах, десятикратную стоимость перелета. С таким предложением выступили депутаты от «Справедливой России». Они разработали соответствующий законопроект.

Как пишет «Парламентская газета», поправки в Воздушный кодекс будут внесены на рассмотрение Госдумы в ближайшие дни. Напомним, что в 2015 году Минтранс выступил с инициативой узаконить овербукинг (продажа билетов сверх имеющихся свободных мест). В ведомстве заявляли, что такая мера позволила бы повысить заполняемость самолетов, но инициатива не нашла поддержки.

Стоит отметить, что овербукинг легализован в некоторых странах. Европейские и американские компании перед рейсом объявляют пассажирам, что всем желающим улететь не удастся, и ищут добровольцев, которые готовы отказаться от перелета, получив солидную компенсацию.

Напомним, на прошлой неделе авиакомпанию «Победа» оштрафовали за продажу 196 билетов на рейс со 189 посадочными местами, сообщала пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП). Как писал «Новый День», нарушение было выявлено в ходе проверки в связи с отказом пассажирке в посадке на рейс. Женщина в марте этого года приобрела билет на рейс «Победы» DP418 «Красноярск – Москва».

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю признало авиакомпанию виновной в совершении административного правонарушения и назначило ей штраф в размере 20 тыс. рублей.

В начале сентября Управление Роспотребнадзора по Чувашии оштрафовало «Победу» на 20 тысяч рублей за требование от пассажира оплатить провоз портфеля. По информации ведомства, в марте текущего года при посадке на рейс DP458 «Чебоксары – Москва» сотрудник лоукостера, нарушив федеральные правила воздушных перевозок, заставил пассажира заплатить за провоз портфеля 2 тысячи рублей.

А в августе «Победа» получила штраф на 100 тыс. рублей за требование оплатить провоз рюкзака в ручной клади, несмотря на то, что тот соответствовал весу и габаритам, определенным в правилах авиаперевозок.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.09.17

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