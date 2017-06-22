Отель «внезапно» отдали в госсобственность, журналистам разрешили зайти внутрь: подробности обысков в Бишкеке (ФОТО)

Сегодняшние обыски в отеле «Ак-Кеме» связаны с передачей здания в госсобственность, о чем заранее арендаторам, в том числе журналистам, никто не сообщал. Только что представителям СМИ разрешили зайти внутрь. Ожидается пресс-конференция, в ходе которой представители власти объяснят случившееся.

Глава Фонда государственного имущества Болсунбек Казаков происходящее объяснил имущественным спором. Как передает корреспондент РИА «Новый День – Азия» с места событий, Казаков пояснил, что здание гостиницы передано в госсобственность. Его поставили на баланс ГП «Мулк» – это недавно созданное госпредприятие, куда передали арестованное имущество экс-мэра Бишкера Тюлеева. Какое-то время отель будет работать в прежнем режиме, забронировавшие номера смогут здесь проживать. Что будет с арендаторами, в том числе с российскими СМИ, пока не ясно.

Слева – Руслан Сарымсаков, президент отеля

Журналистов только что запустили внутрь здания, в эти минуты начинается пресс-конференция, где представители власти и отеля должны дать более подробную информацию по утренним обыскам.

Напомним, сегодня утром милиция заблокировала здание отеля «А-Кеме», в том числе офис медиацентра «Россия», оказалась парализована работа РИА «Новый День – Азия», «Аргументы и факты – Кыргызстан», «МК-Азия», портала News-Asia.

«Это рейдерский захват отеля «Ак-Кеме». Мы с утра не можем попасть в свои кабинеты, журналистов и сотрудников отеля не пускают, есть информация от сотрудников, которые уже были внутри, – вскрываются офисы, идут обыски, описывается имущество. Сотрудники милиции никаких комментариев не дают. Только что на моих глазах из отеля вывели группу китайских туристов, то есть идет выселение иностранцев из отеля. Что будет с офисами, неясно. Такая ситуация уже не первый раз. Ранее также в 5 утра было изъято имущество бывшего мэра Бишкера Наримана Тюлеева. Это серия рейдерских захватов с использованием Фонда государственного имущества», – комментировал для NDNews.ru генеральный директор медиацентра «Россия» Александр Банников.

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