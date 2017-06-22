Четверг, 22 июня 2017, 10:23 мск

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МВД Киргизии заблокировало здание с офисами российских СМИ

МВД Киргизии заблокировало здание с офисами российских СМИ
Фото с сайта nomadsland.ch

Сегодня утром силовики Киргизии заблокировали офис медиацентра «Россия». Блокирована работа российских СМИ, в числе которых – РИА «Новый День – Азия».

Сегодня утром сотрудники МВД Киргизии нагрянули в здание отеля «Ак-Кеме», где находятся представительства российских СМИ. Работа журналистов оказалась парализована. «Пока Россия списывает долги Атамбаеву, в Кыргызстане власти захватили офис медиацентра «Россия». Работа российских СМИ – газеты «Аргументы и факты – Кыргызстан», «МК-Азия», портала News-Asia и РИА «Новый День – Азия» приостановлена», – сообщил главный редактор РИА «Новый День – Азия» Владимир Банников.

По его словам, у журналистов изъяли компьютеры, документацию, печати. Работа СМИ невозможна, журналистов не допускают в кабинеты.

«Это рейдерский захват отеля «Ак-Кеме». Мы с утра не можем попасть в свои кабинеты, журналистов и сотрудников отеля не пускают, есть информация от сотрудников, которые уже были внутри, – вскрываются офисы, идут обыски, описывается имущество. Сотрудники милиции никаких комментариев не дают. Только что на моих глазах из отеля вывели группу китайских туристов, то есть идет выселение иностранцев из отеля. Что будет с офисами, неясно. Такая ситуация уже не первый раз. Ранее также в 5 утра было изъято имущество бывшего мэра Бишкера Наримана Тюлеева. Это серия рейдерских захватов с использованием Фонда государственного имущества», – прокомментировал для NDNews.ru генеральный директор медиацентра «Россия» Александр Банников.

Подробности с места – в ближайшее время на NDNews.ru.

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