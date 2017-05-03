NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Финансы

■■■■■■■■■

Публикации за 03.05.17

Россия простила Киргизии 240 млн долларов долга / В рамках поддержки развития страны

Россия простила Киргизии 240 млн долларов долга В рамках поддержки развития страны

Глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым Россия произведет единовременное списание долга по кредитам Киргизии на сумму 240 млн долларов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«По состоянию на 30 марта 2017 года сумма задолженности киргизской стороны перед российской стороной… составляет 240 млн долларов… 100% суммы задолженности киргизской стороны перед российской стороной… подлежат единовременному списанию», – говорится в сообщении.

Отмечается, что списание производится в рамках оказания РФ официальной помощи развитию Киргизии. Напомним, Москва и Бишкек в 2012 году подписали межправительственное соглашение об урегулировании задолженности на общую сумму порядка 500 млн долларов. Документ предусматривал полное списание одной части долга – на 188,9 млн долларов – в день вступления соглашения в силу, а также растянутое на десять лет, начиная с марта 2016 года, списание второй части долга – на 300 млн долларов, напоминает РИА «Новости».

Начальник управления государственного долга министерства финансов республики Бакыт Сыдыков говорил в апреле агентству «Sputnik Кыргызстан», что из этих 300 млн долларов уже было списано 60 млн, и Киргизия рассчитывает на единовременное списание оставшейся задолженности перед РФ в размере 240 млн долларов, прорабатывая соответствующую договоренность с российской стороной.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.05.17

В банке «Пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей. Деньги из кассы давались «под честное слово». / Путин подписал закон о делении банков на базовые и универсальные: чем это обернется для региональных банков. / Обвинение требует 10 лет тюрьмы для экс-главы Внешпромбанка за хищение 114 млрд рублей.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter