Россия простила Киргизии 240 млн долларов долга / В рамках поддержки развития страны

Публикации за 03.05.17

Глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым Россия произведет единовременное списание долга по кредитам Киргизии на сумму 240 млн долларов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«По состоянию на 30 марта 2017 года сумма задолженности киргизской стороны перед российской стороной… составляет 240 млн долларов… 100% суммы задолженности киргизской стороны перед российской стороной… подлежат единовременному списанию», – говорится в сообщении.

Отмечается, что списание производится в рамках оказания РФ официальной помощи развитию Киргизии. Напомним, Москва и Бишкек в 2012 году подписали межправительственное соглашение об урегулировании задолженности на общую сумму порядка 500 млн долларов. Документ предусматривал полное списание одной части долга – на 188,9 млн долларов – в день вступления соглашения в силу, а также растянутое на десять лет, начиная с марта 2016 года, списание второй части долга – на 300 млн долларов, напоминает РИА «Новости».

Начальник управления государственного долга министерства финансов республики Бакыт Сыдыков говорил в апреле агентству «Sputnik Кыргызстан», что из этих 300 млн долларов уже было списано 60 млн, и Киргизия рассчитывает на единовременное списание оставшейся задолженности перед РФ в размере 240 млн долларов, прорабатывая соответствующую договоренность с российской стороной.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.05.17

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