За два часа в Екатеринбурге выявили свыше 20 нарушений водителями такси

В Екатеринбурге за два часа инспекторы ДПС зафиксировали более 20 нарушений ПДД шоферами автомобилей такси. Рейд гаишники устроили после того, как пьяный водитель «Яндекс.Такси» вылетел в кювет и сломал себе позвоночник.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, всего в ходе мероприятия были оштрафованы 22 водителя. Выяснилось, что шоферы не пристегиваются ремнями безопасности, перевозят детей без специальных кресел. Кроме того, зачастую у них нет путевых листов и других разрешительных документов для перевозки пассажиров легковым такси.

«Руководителям предприятий, чьи водители допустили нарушения, будут выданы представления.

Теперь подобные мероприятия будут проходить на территории области ежедневно», – отмечают в ведомстве.

В ГИБДД поясняют, что рейды вызваны ростом числа ДТП с участием автомобилей такси. Так, недавно на 32 километре автодороги Екатеринбург – Тюмень 25-летний водитель «Яндекс.Такси» на «Хендай Солярис» не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего машина перевернулась. Шофер с ушибом грудной клетки, переломом позвоночника был доставлен в МСЧ-32 города Заречный. Оказалось, что мужчина был пьян. ГИБДД сейчас продолжает проверять таксопарк-партнер «Яндекс.Такси». Руководство предприятия оштрафовано на 100 тысяч рублей. 20 июня гаишники только при слежке за водителями машин этого таксопарка выявили 25 нарушений ПДД.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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