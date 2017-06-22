Вариант № 4: «храм-на-воде» предлагают построить возле ЦПКиО (ФОТО)

Уже четвертое по счету предложение, где можно построить храм-на-воде, появилось в екатеринбургской информационной повестке. NDNews.ru предлагает читателям ознакомиться с ним и вспомнить все остальные варианты.

Как передает корреспондент NDNews.ru, урбанист Владимир Злоказов на сегодняшнем заседании градсовета предложил поместить храм в Парковом пруду ЦПКиО имени Маяковского (в настоящее время пруд фактически не существует, но возможность его восстановления обсуждается). На своей странице в «Фейсбуке» Злоказов привел следующие аргументы: «1. Сохраняется идея инициаторов – ну, хотите на воде, вот вам на воде. 2. Ничего не надо осушать – Паркового пруда сейчас по факту не существует. 3. Много места вокруг и хороший обзор со всех сторон. 4. Массово посещаемая территория и неплохая транспортная доступность. 5. Отсутствие какой-либо застройки вокруг замаскирует полное несоответствие стилистики здания контексту Екатеринбурга. 6. Пруд гораздо внушительнее, чем устье Мельковки и смотреться будет гораздо лучше. Вода будет реально широкой гладью, а не подобием рвов вокруг замка. 7. Не придется разрушать сложившийся облик центральной части города – по сути создается абсолютно новое место». Впрочем, директор парка Роман Шадрин сразу заявил, что ему такой вариант не нравится, так как парк предназначен для других целей.

Ранее городская архитектурная общественность предложила мэрии и губернатору еще два варианта, альтернативных основному. Один – на берегу Городского пруда, напротив здания областного правительства и недалеко от Ельцин-центра. «Это будет место силы – бизнес-центр и правительство! Пруд – историческая подложка, основа всего, а жизнь-то современная, деловая вокруг бизнес-центра должна разрастаться. Вот храм это разрастание и процветание там и освятит. И все гости в него пойдут. Он сможет стать главным, кафедральным. И еще будет какое-то новое притяжение людей в район, и наконец-то доформируется площадь», – считает архитектор Елена Морозова.

Еще один вариант – за стадионом «Динамо», ближе к одноименной станции метро. Сейчас в этом месте расположен небольшой сквер, где жители ближайших кварталов гуляют с собаками. По данным NDNews.ru, особенно всерьез его не рассматривают.

Напомним, инвесторы проекта – РМК и УГМК – настаивают на строительстве храма на искусственном острове в акватории Городского пруда. Общественность Екатеринбурга выступила резко против. Был создан общественный «Комитет защиты пруда», состоялось несколько акций протеста «Обними пруд». А в начале июня группа преподавателей УрГАХУ совместно с молодежной секцией Союза Архитекторов составила и направила в горадминистрацию отрицательное экспертное заключение на проект строительства храма в акватории Городского пруда города Екатеринбурга. Все отправители получили от мэрии стандартный ответ: «Администрация города Екатеринбурга уведомляет, что Ваше обращение, ««Экспертное заключение о невозможности строительства в акватории городского пруда г. Екатеринбурга» выполненное специалистами УрГАХУ», зарегистрировано. Ответ на обращение будет дан в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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