Четверг, 22 июня 2017, 16:28 мск

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Екатеринбург

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Вариант № 4: «храм-на-воде» предлагают построить возле ЦПКиО (ФОТО)

Вариант № 4: «храм-на-воде» предлагают построить возле ЦПКиО (ФОТО)
Фото предоставлены участниками «Комитета комитета Городского пруда»

Уже четвертое по счету предложение, где можно построить храм-на-воде, появилось в екатеринбургской информационной повестке. NDNews.ru предлагает читателям ознакомиться с ним и вспомнить все остальные варианты.

Как передает корреспондент NDNews.ru, урбанист Владимир Злоказов на сегодняшнем заседании градсовета предложил поместить храм в Парковом пруду ЦПКиО имени Маяковского (в настоящее время пруд фактически не существует, но возможность его восстановления обсуждается). На своей странице в «Фейсбуке» Злоказов привел следующие аргументы: «1. Сохраняется идея инициаторов – ну, хотите на воде, вот вам на воде. 2. Ничего не надо осушать – Паркового пруда сейчас по факту не существует. 3. Много места вокруг и хороший обзор со всех сторон. 4. Массово посещаемая территория и неплохая транспортная доступность. 5. Отсутствие какой-либо застройки вокруг замаскирует полное несоответствие стилистики здания контексту Екатеринбурга. 6. Пруд гораздо внушительнее, чем устье Мельковки и смотреться будет гораздо лучше. Вода будет реально широкой гладью, а не подобием рвов вокруг замка. 7. Не придется разрушать сложившийся облик центральной части города – по сути создается абсолютно новое место». Впрочем, директор парка Роман Шадрин сразу заявил, что ему такой вариант не нравится, так как парк предназначен для других целей.

Новый День: Вариант № 4: ''храм-на-воде'' предлагают построить возле ЦПКиО (ФОТО)

Ранее городская архитектурная общественность предложила мэрии и губернатору еще два варианта, альтернативных основному. Один – на берегу Городского пруда, напротив здания областного правительства и недалеко от Ельцин-центра. «Это будет место силы – бизнес-центр и правительство! Пруд – историческая подложка, основа всего, а жизнь-то современная, деловая вокруг бизнес-центра должна разрастаться. Вот храм это разрастание и процветание там и освятит. И все гости в него пойдут. Он сможет стать главным, кафедральным. И еще будет какое-то новое притяжение людей в район, и наконец-то доформируется площадь», – считает архитектор Елена Морозова.

Новый День: Вариант № 4: ''храм-на-воде'' предлагают построить возле ЦПКиО (ФОТО)

Еще один вариант – за стадионом «Динамо», ближе к одноименной станции метро. Сейчас в этом месте расположен небольшой сквер, где жители ближайших кварталов гуляют с собаками. По данным NDNews.ru, особенно всерьез его не рассматривают.

Напомним, инвесторы проекта – РМК и УГМК – настаивают на строительстве храма на искусственном острове в акватории Городского пруда. Общественность Екатеринбурга выступила резко против. Был создан общественный «Комитет защиты пруда», состоялось несколько акций протеста «Обними пруд». А в начале июня группа преподавателей УрГАХУ совместно с молодежной секцией Союза Архитекторов на проект строительства храма в акватории Городского пруда города Екатеринбурга. Все отправители получили от мэрии стандартный ответ: «Администрация города Екатеринбурга уведомляет, что Ваше обращение, ««Экспертное заключение о невозможности строительства в акватории городского пруда г. Екатеринбурга» выполненное специалистами УрГАХУ», зарегистрировано. Ответ на обращение будет дан в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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