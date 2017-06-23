Неадекватный первоуралец убил пятилетнюю девочку и сам сдался полиции

Пожилой житель Первоуральска, регулярно злоупотребляющий спиртным, подозревается в убийстве пятилетней девочки.

Как сообщил NDNews.ru начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, убийство произошло вчера вечером. Выехавшие на место преступления сыщики уголовного розыска установили, что мужчина находится в неадекватном состоянии. «Что ему там померещилось, какие демоны, одному богу известно. Но то, что он в момент убийства видел не маленькую девочку, а нечто иное, сомнению не подлежит. Сильно пьющие люди иногда доводят себя до такого, что видят демонов, тараканов, неизвестно что еще, хватают что под руку подвернется – ножи, топоры, молотки, – а в результате гибнут люди. На вопрос, был или нет умысел на убийство у данного существа, дадут ответ эксперты и в ходе дальнейшего тщательного расследования наши коллеги из регионального следственного комитета. Но как бы то ни было, кому от этого легче, если девочка погибла таким страшным образом – на ее теле нашли несколько колото-резаных ранений», – рассказал полковник Горелых.

Он добавил, что, по предварительным данным, мать ребенка умерла от употребления наркотиков. Органы опеки доверили девочку ее тете, сестре матери. Тетя, в свою очередь, часто оставляла ребенка с этим мужчиной – «фактически чужим человеком», подчеркнул Горелых.

В пресс-службе СУ СКР добавляют, что подозреваемый мужчина 1961 года рождения сам сообщил об убийстве в правоохранительные органы. В отношении подозреваемого планируется провести судебную психиатрическую экспертизу. В ходе следствия в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Свердловской области.

Первоуральск, Служба информации РИА «Новый День»

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