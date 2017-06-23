Убийство пятилетней девочки может быть следствием халатности органов опеки

Следственные органы изучат действия органов опеки и инспекции ПДН, приведшие к трагической гибели пятилетней девочки от руки неадекватного мужчины.

Как сообщили в СУ СКР, сегодня было возбуждено ещё одно уголовное дело – теперь уже в целях проверки действий (бездействия) должностных лиц органов опеки и попечительства, а также инспекции по делам несовершеннолетних, на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). За совершение этого преступления предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы.

Напомним, убийство ребенка произошло вчера вечером. Выехавшие на место преступления сыщики уголовного розыска установили, что подозреваемый находится в неадекватном состоянии. «Что ему там померещилось, какие демоны, одному богу известно. Но то, что он в момент убийства видел не маленькую девочку, а нечто иное, сомнению не подлежит. Сильно пьющие люди иногда доводят себя до такого, что видят демонов, тараканов, неизвестно что еще, хватают что под руку подвернется – ножи, топоры, молотки, – а в результате гибнут люди. На вопрос, был или нет умысел на убийство у данного существа, дадут ответ эксперты и в ходе дальнейшего тщательного расследования наши коллеги из регионального следственного комитета. Но как бы то ни было, кому от этого легче, если девочка погибла таким страшным образом – на ее теле нашли несколько колото-резаных ранений», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД полковник Горелых. Он также добавил, что мать ребенка умерла, а опекуном была назначена тетя.

В СУ СКР сообщили, что должностными лицами органов опеки не были должным образом проверены условия проживания тети ребенка, ее родственные связи и круг общения, образ жизни. Также предварительно установлено, что днём 22 июня 2017 года, в день убийства, тётя оставила ребёнка дома с неработающим, систематически употребляющим спиртное ранее судимым дедушкой 5-летней девочки. Вечером того же дня произошла трагедия.

Первоуральск, Служба информации РИА «Новый День»

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