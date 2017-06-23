В Екатеринбурге перед выборами губернатора сократили сроки регистрации избирателей

Власти Екатеринбурга уточнили правила регистрации избирателей перед губернаторскими выборами. Сити-менеджер Александр Якоб подписал постановление, по которому сроки межведомственного обмена сведениями о гражданах, обладающих избирательным правом, сокращены на 5-6 дней.

«Документ был разработан на основе обновленных федеральных требований. Новые положения направлены на повышение оперативности в работе по регистрации избирателей. Это позволит максимально полно и своевременно формировать необходимые учетные данные, а в конечном итоге – обеспечивать реализацию прав горожан на участие в голосовании», – сообщили в пресс-службе избиркома Екатеринбурга.

Напомним, избирательная комиссия дважды в год обновляет сведения о численности избирателей – 1 января и 1 июля. Сокращение сроков регистрации связано с предстоящими масштабными кампаниями, которые будут проходить в городе: осенью 2017 года состоятся выборы губернатора Свердловской области, весной 2018 года – выборы президента России, осенью 2018 года – выборы главы города и депутатов городской думы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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