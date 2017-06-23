«Кругом удавы и вампиры» снова в деле: первый обзор кандидатов в местные думы

Завершается первая неделя выдвижения кандидатов в депутаты местных дум муниципалитетов Свердловской области.

Как передает корреспондент NDNews.ru, из материалов избиркома следует, что в общей сложности за неделю решили принять участие в выборах 30 человек. Все они – самовыдвиженцы, так как политические партии свои списки кандидатов еще не утвердили.

Из этих 30 кандидатов восемь – женщины, 22 – мужчины. Профессиональный состав разнообразен. Среди дам есть крановщица с Уралвагонзавода (кандидат в думу Горноуральского округа), доцент УрГЮУ (Невьянск), финдиректор ООО и несколько пенсионерок. У кандидатов-мужчин самые распространенные профессии – директор ООО или индивидуальный предприниматель, таких выдвинулось восемь человек.

Встречаются, впрочем, и другие: горный мастер (Североуральск), пожарный (Новоуральск), директор МБУ «Служба пригородных кладбищ» (Горноуральский ГО). Действующими муниципальными депутатами являются шесть человек – два в Сосьве, по одному – в Горноуральском, Невьянске, Новоуральске и Североуральске. Больше всего кандидатов на сегодняшний день выдвинулось в Новоуральске – шесть.

Двое из выдвинувшихся кандидатов имеют погашенные судимости. Кандидат в депутаты думы Ирбитского МО, предприниматель Андрей Подкорытов, в 2010 был судим за угрозу убийством, а кандидат в депутаты думы Новоуральска, учитель Александр Шайхутдинов – за побои.

Самым опытным участником выборов можно назвать кандидата в Первоуральскую думу Валерия Мелехина, травматолога по профессии, основателя «Партии сухого закона». Уже несколько лет подряд он регулярно участвует в избирательных кампаниях разного уровня, но безуспешно. В агитации предпочитает использовать стихотворение собственного сочинения: «Вот снова власть избрал народ! Но что-то лучше не живет: В карманах множатся лишь дыры, Кругом удавы и вампиры».

Добавим, что самые крупные муниципальные выборы пройдут в этом году в Нижнем Тагиле – там выберут и городскую думу, и мэра, но выдвижение здесь пока идет вяло. На выборы в думу пока заявился только один кандидат (девушка-крановщица 1991 года рождения), а побороться за кресло мэра желающих пока нет совсем.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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