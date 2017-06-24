В Нижнем Тагиле на пруду утонула 14-летняя девочка, ее течением занесло под мост (ФОТО)

В Нижнем Тагиле на Оброринской плотине утонула 14-летняя девочка. Она прыгнула с моста, ногой запуталась в проволоке, и девочку затащило течением под мост. Самостоятельно ребенок выбраться уже не смог.

Эту информацию NDNews.ru подтвердили в ГУ МВД РФ по Свердловской области. «Искренние соболезнования родителям девочки. Безусловно, это жуткая и невосполнимая трагедия. Все произошло на окраине Нижнего Тагила. 23 июня в 18:10 в дежурную часть отдела полиции № 21 Нижнего Тагила по телефону поступил тревожный сигнал от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что на плотине, расположенной на улице Садовой в поселке Черноисточинск, утонула несовершеннолетняя девушка. На указанный адрес незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа под руководством начальника территориального ОВД подполковника Алексея Кузнецова, туда же прибыли полицейские по делам несовершеннолетних, эксперт-криминалист и наш коллега из следственного комитета Дмитрий Ермаков. Сыщики уголовного розыска установили личность погибшего ребенка. Ей оказалась местная жительница, девочка по имени Елена 2003 года рождения. Она проживала в полной благополучной материально обеспеченной семье, то есть с мамой, папой и ещё двумя детьми – 1997 и 2011 годов рождения, братом и сестрой», – сообщил NDNews.ru глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Как удалось установить полицейским, все произошло на территории Оброринской плотины, около 16 часов. Лена с двумя подругами-ровесницами Ксюшей и Светой отправилась на этот водоем, чтобы искупаться. Лена решила прыгнуть в воду с моста. Когда девочка прыгала, то ее нога запуталась в проволоке, отходящей от моста, в результате чего ребенка течением занесло под мост, и она не смогла самостоятельно выбраться. Чтобы извлечь тело, сотрудникам полиции пришлось организовывать поисково-спасательную операцию.

В пресс-службе областного главка уточнили, что ни сама Лена, ни ее семья на учете в полиции не состояли, фактов ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию детей, жестокого обращения с детьми со стороны родителей не фиксировалось. Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел направили для рассмотрения и принятия процессуального решения в региональный следственный комитет, который и поставит точку в этой трагической истории.

«Обращаюсь в очередной раз к взрослым и законным представителям детей: необходимо дополнительно провести профилактические беседы с несовершеннолетними о правилах поведения на воде, и самое главное – не позволяйте детям находиться в опасном месте без сопровождения взрослых. Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно, чтобы обязательно кто-то из взрослых присутствовал рядом и в случае необходимости пришел на помощь», – обратился к родителям Валерий Горелых.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 24.06.17

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