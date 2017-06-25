В Туринском районе четвертые сутки ищут тело утонувшего 9-летнего ребенка

В селе Благовещенское Туринского района четвертые сутки продолжаются поиски тела утонувшего 9-летнего мальчика. Ребенок пошел купаться с другом, его захватило сильное течение на реке Сусадка и мальчик не смог выплыть, хотя друг пытался его спасти. Водолазы исследуют дно реки, но есть подозрения, что тело могло унести течением в Туру.

Как рассказал NDNews.ru глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, несчастный случай произошел еще 22 июня. 9-летний Савелий с другом пошел купаться на реку Сусадка. Сначала мальчик плавал возле берега, затем нырнул и вынырнул уже в месте с большим течением. Течением ребенка подхватило и стало уносить от берега. Он звал на помощь, друг пытался спасти Савелия, но не смог.

«Местный фельдшер сообщил участковому уполномоченному территориального ОВД о том, что на реке Сусадка утонул малыш 2007 года рождения по имени Савелий. Тело малыша до сих пор не найдено, несмотря на то, что выставлены сети. Есть опасения, что мальчика течением отнесло в реку Туру, в которую впадает Сусадка. Поисковая операция идет уже четвертые сутки, на месте работают водолазы», – рассказал Валерий Горелых.

В Главке уточнили, что семья мальчика благополучная, ни сам ребенок, ни родители на учете не состояли.

Напомним, накануне стало известно об утонувшей под Нижним Тагилом 14-летней школьнице. Она прыгала с моста, зацепилась ногой за проволоку и ребенка унесло течением под мост. Выплыть девочка не смогла.

Полицейские в очередной раз обращаются к родителям, чтобы не отпускали детей одних на водоемы – с детьми всегда должен быть взрослый сопровождающий, который в случае ЧП может спасти.

Туринский район, Свердловуская область, служба информации РИА «Новый День»

Туринский район, Свердловуская область. Другие новости 25.06.17

В свердловскую губернаторскую гонку включилась первая женщина – чемпионка по бегу. / Экстренное предупреждение от МЧС: ожидается ветер до 25 м/с, град и сильные дожди. / В Нижнем Тагиле на пруду утонула 14-летняя девочка, ее течением занесло под мост (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»