В Екатеринбург прибыл праправнук Александра III

В Екатеринбург прилетел Павел Куликовский – прямой потомок императорской династии Романовых, праправнук Александра III. Визит приурочен к грядущему 100-летию со дня расстрела последнего российского императора Николая II и его семьи в подвале дома Ипатьева.

Как сообщили сегодня NDNews.ru представители сообщества «Мемориал Романовых», Павел Куликовский прибыл в уральскую столицу вместе со своей супругой. Потомок династии Романовых планирует в ходе визита исправить некоторые исторические неточности. Так, речь идет об определении точного места высадки из поезда в Екатеринбурге семьи императора Николая II и его приближенных. Кроме того, поставлен вопрос о контурах так называемой «расстрельной комнаты» – помещении в доме Ипатьева, где произошла расправа над царской семьей. Известно, что Храм-на-Крови построили несколько ниже того места, где находилась эта комната.

Павел Куликовский родился в 1960 году в Канаде в семье Ральфа Эдварда Джонса и Ксении Гурьевны Куликовской – старшей внучки великой княгини Ольги Александровны. Куликовский – первый из потомков Романовых, вернувшийся в Россию, чтобы жить здесь и работать. Он праправнук российского императора Александра III, сына Александра II и отца Николая II.

Сейчас Павел Куликовский живет в Москве и является директором по развитию бизнеса крупной датской международной компании, которая специализируется на продаже медицинского оборудования. По итогам визита Павла Куликовского в Екатеринбург планируют провести пресс-конференцию.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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