Екатеринбуржцы спасли лисенка, упавшего в битум (ФОТО)

Жители Екатеринбурга провели целую операцию по спасению детеныша лисы. Малыша нашли на Чусовой туристы, которые пошли за дровами. Он лежал в луже битума, который уже застывал, так что лисенка пришлось буквально вырезать из него.

«На момент нашего к ним приплытия лисенок пил молоко и лежал в коробке. Мы его отмывали вчера с 12 ночи до 5 утра вшестером. Морда под правым глазом, усы, правое ухо все еще в битуме, так как есть несколько ранок, и мы не смогли обработать, ограничились лапами, животом и хвостом с половыми органами. В процессе выяснилось, что это девочка. Кусаться, стоять не могла, только фырчала. Покормили фаршем», – рассказал экс-сотрудник МЧС Анатолий Долговых.

Он также уточнил, что в Челябинске есть специалисты, которые готовы реабилитировать лисенка, полностью отмыть его от битума и залечить раны, но группе спасения зверька требуется машина, чтобы отвезти его в соседний город. Машина необходима к 15:00, спасатели обещают оплатить бензин. Связаться с Анатолием можно по телефону: 8-950-19-00-423.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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