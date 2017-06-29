Лисенок, спасенный екатеринбуржцами из лужи битума, не выжил

Лисенок, которого нашли жители Екатеринбурга в луже битума на реке Чусовой, не выжил. Зверька успешно перевезли в Челябинск, где сотрудники фонда зоозащиты «Спаси меня» провели ему операцию. Но, несмотря на то, что она прошла успешно, лисенок скончался. По словам ветеринаров, животное получило слишком сильное отравление нефтепродуктами, поэтому организм не справился.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.06.17

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