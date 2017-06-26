ЛДПР и «Патриоты России» выдвинули кандидатов на пост мэра Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле определились первые участники мэрских выборов, которые пройдут 10 сентября.

Как передает корреспондент NDNews.ru, кандидатом от ЛДПР выдвинут член партии и депутат молодежного парламента Свердловской области Ильдар Раинбаков. В прошлом году он баллотировался в депутаты Госдумы по Нижнетагильскому округу и занял лишь четвертое место по результатам голосования. Раинбаков также работал помощником Игоря Торощина, который сейчас участвует в губернаторских выборах от ЛДПР.

Партия «Патриоты России» выдвинула в мэры бывшего члена КПРФ Никиту Чапурина, больше известного как руководителя общественного движения «Тагил без ям». У него также есть опыт участия в избирательной кампании – в 2011 году он пытался стать депутатам регионального Заксобрания по Дзержинскому одномандатному округу в Нижнем Тагиле, но проиграл кандидату «Единой России».

Обе партии также утвердили списки кандидатов в депутаты Нижнетагильской думы, они будут опубликованы после заверения в городской избирательной комиссии.

Кандидат на пост главы Нижнего Тагила от «Единой России» станет известен завтра, 27 июня. Городские единороссы назначили конференцию на 16.30, где предположительно будет одобрена кандидатура действующего мэра Сергея Носова. Также завтра будет утвержден список кандидатов в депутаты от ЕР.

«Справедливая Россия» в эти минуты проводит конференцию по выдвижению кандидатов на всех муниципальных выборах. Как сообщил NDNews.ru пресс-секретарь реготделения Вениамин Помазкин, партия не планирует участвовать в мэрских выборах Нижнего Тагила, но сегодня определит кандидатов в депутаты местной думы.

Как сообщили в пресс-службе реготделения СР, партия не планирует участвовать в мэрских выборах Нижнего Тагила, но сегодня определит кандидатов в депутаты местной думы.

Нижний Тагил, Валентина Ярославцева

Нижний Тагил. Другие новости 26.06.17

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