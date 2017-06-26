Пропавших под Нижними Сергами бабушку и внука нашли

Пожилая женщина и ее внук, которые потерялись в лесу в районе деревни Отевка, были найдены. Они ушли на шесть километров от населенного пункта. Их обнаружил полицейский, участвовавший в поисковой операции, на пасеке. За бабушкой и внуком уже выехали родственники из Екатеринбурга.

«Всего для участия в поисковой операции были задействованы 62 человека, 13 единиц техники, в том числе от МЧС России – 27 человек, 4 единицы техники, к поискам были привлечены 2 кинологических расчета МЧС и полиции. Силы и средства возвращаются в места постоянной дислокации», – рассказали в пресс-службе свердловского управления МЧС России.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.06.17

«Долой трущобы» и трусы на балконе: где в Екатеринбурге «реновация» фасадов точно не поможет (ФОТО, КАРТА). / Под Нижними Сергами спасатели и полиция ищут пропавших бабушку с внуком. / Наркотики в коробке передач и покрышках – таможенники показали, где прячут «товар» контрабандисты (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»