Вторник, 27 июня 2017, 10:36 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , , ,

На инаугурации мэра Сухого Лога двое юношей упали в обморок

На инаугурации мэра Сухого Лога двое юношей упали в обморок

В Сухом Логу накануне прошла церемония инаугурации нового главы администрации муниципалитета. Им, напомним, стал , который ранее занимал должность первого замглавы Сухого Лога.

По информации РИА «Новый День», церемония шла час. И не обошлось без инцидентов. В почетном карауле во время инаугурации стояли юнармейцы. Двоим из них стало плохо – сказалась духота в зале и, вероятно, волнение. Юноши упали в обморок, причем одного из них успел подхватить на руки новоиспеченный градоначальник Валов и – символично – перенять у него знамя. Обоим школьникам потребовалась медицинская помощь, вызвали скорую, однако, к счастью, все обошлось.

Сухой Лог, служба информации РИА «Новый День»

Сухой Лог. Другие новости 27.06.17

Мэрия Екатеринбурга дала отсрочку реновации фасадов: «До ЧМ все сделать нереально». / Отец Олега Дудко, стрелявшего в генерала Тимониченко, перенес инсульт. / Прославившийся трещинами купол заксо дал течь (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Мэрия Екатеринбурга дала отсрочку реновации фасадов: «До ЧМ все сделать нереально»

Отец Олега Дудко, стрелявшего в генерала Тимониченко, перенес инсульт

Прославившийся трещинами купол заксо дал течь (ФОТО)

«Свободу Малобродскому» – театры по всей России выступают против ареста экс-директора «Гоголь-центра» (ВИДЕО)
Все новости