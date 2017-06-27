На инаугурации мэра Сухого Лога двое юношей упали в обморок

В Сухом Логу накануне прошла церемония инаугурации нового главы администрации муниципалитета. Им, напомним, стал Роман Валов, который ранее занимал должность первого замглавы Сухого Лога.

По информации РИА «Новый День», церемония шла час. И не обошлось без инцидентов. В почетном карауле во время инаугурации стояли юнармейцы. Двоим из них стало плохо – сказалась духота в зале и, вероятно, волнение. Юноши упали в обморок, причем одного из них успел подхватить на руки новоиспеченный градоначальник Валов и – символично – перенять у него знамя. Обоим школьникам потребовалась медицинская помощь, вызвали скорую, однако, к счастью, все обошлось.

Сухой Лог, служба информации РИА «Новый День»

Сухой Лог. Другие новости 27.06.17

Мэрия Екатеринбурга дала отсрочку реновации фасадов: «До ЧМ все сделать нереально». / Отец Олега Дудко, стрелявшего в генерала Тимониченко, перенес инсульт. / Прославившийся трещинами купол заксо дал течь (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»