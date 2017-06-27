«Их бы энергию да в мирное русло», – глава Качканарского ГОКа прокомментировал попытки политиков раскачать город слухами о сокращениях

Ситуация на Качканарском ГОКе полностью стабильна, никаких сокращений персонала не планируется. Об этом заявил NDNews.ru управляющий директор Качканарского ГОКа Алексей Кушнарев.

«ГОК работает, выполняет программу. Коллектив профессиональный, работоспособный. О сокращениях и мысли не было. Мы отдаём себе отчёт в том, что ГОК – градообразующее предприятие, и мы в ответе за наших работников и за их семьи», – подчеркнул он. По словам Кушнарева, митинг, который анонсировали на сегодняшний вечер коммунисты, не имеет никакого отношения к ситуации на комбинате. Местные эксперты отмечают, что это может быть частью кампании кандидата в губернаторы от КПРФ Алексея Парфенова, которого поддержал один из местных профсоюзных лидеров. Кушнарев, в свою очередь, подчеркнул, что он всегда готов к диалогу с конструктивной оппозицией, но в данном случае оппоненты заняли неконструктивную позицию и любые шаги навстречу воспринимают в штыки. «Их бы энергию да в мирное русло», – резюмировал Алексей Кушнарев.

Как уже сообщал NDNews.ru, похоже, что свердловский моногород Качканар станет экспериментальной электоральной площадкой для представителей КПРФ. «Левые» планируют максимально повысить протестность среди жителей города с прицелом на грядущие в 2018 году мэрские и депутатские выборы, и уже сегодня коммунисты проведут первую акцию, чтобы раскачать качканарского избирателя.

Напомним, что в Качканаре сложилась довольно сложная административно-политическая ситуация. Глава муниципии Сергей Набоких вроде как оппозиционер (в свое время был выдвинут в мэры от СР) и непримиримо воюет с местными депутатами-единороссами, которые де-факто контролируют качканарскую гордуму.

С руководством градообразующего предприятия – Качканарского горно-обогатительного комбината – Набоких открыто не конфликтует, но дружескими отношениям между сторонами можно назвать разве что с большой натяжкой. Городу это на благо, конечно, не идет. Ситуация для мэра, казалось бы, патовая и надо как-то договариваться о взаимодействии с думой и налаживать диалог с комбинатом, но пока не получается.

Держаться на плаву Набоких уже не первый год помогает то, что профсоюзом ГОКа руководит еще один вроде как оппозиционер – Анатолий Пьянков, который на противостоянии с руководством предприятия активно зарабатывает политический капитал. Чтобы угодить Пьянкову, мэр даже обирается вывести на митинг представителей бюджетных организаций – они призваны добавить массовости. Таким образом, на митинге рискуют собраться лебедь, рак и щука из известной басни. Выйдет ли толк из этого союза, скоро узнаем.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.06.17

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