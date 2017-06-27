Екатеринбургские депутаты приняли поправки в устав, разрешающие отмену выборов мэра без публичных слушаний

Гордума Екатеринбурга сегодня утвердила изменения в городском уставе, которые упорно «тормозили» оппозиционные депутаты в течение двух месяцев. Прежде всего, речь идет об отмене обязательных публичных слушаний в ряде случаев, предусмотренных в федеральном законодательстве. По мнению нескольких народных избранников, данные поправки «открывают дорогу» к отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга без обсуждения с горожанами. В то же время прокуратура предупредила депутатов, что если требуемые изменения в городской устав не будут приняты до конца июня, думе грозит досрочный роспуск за неисполнение федеральных законов.

Напомним, суть корректировок устава Екатеринбурга по ФЗ-131 заключается в следующем: изменения в главный документ города могут быть внесены без публичного обсуждения, если они дословно цитируют положения федеральные и областных законов. Против данных поправок сегодня в очередной раз выступил коммунист Эдуард Мансуров. Депутат заявил, что в региональном законодательстве содержится прямая ссылка на выборы глав Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Заксобранию достаточно убрать эту формулировку из текста закона, чтобы ввести конкурсную систему избрания мэра в этих городах. В таком случае екатеринбургская дума будет обязана принять поправки без обсуждения с жителями города.

Возражения Мансурова поддержал глава Екатеринбурга Евгений Ройзман и еще несколько депутатов. Но на итоговом голосовании поправки в устав были приняты большинством – 24 депутата проголосовали «за», один – «против», шесть избранников воздержались.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 27.06.17

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