Внезапно: Гордума Екатеринбурга может быть распущена досрочно

Екатеринбургской гордуме пригрозили роспуском: прокуратура предупредила, что такие санкции могут последовать в случае непринятия поправок в устав города. Изменения, о которых идет речь, депутаты обсуждают не в первый раз, и касаются они отмены обязательных публичных слушаний в ряде случаев, предписанных в федеральном законодательстве. Народные избранники опасаются, что с принятием данных поправок жители Екатеринбурга лишатся права обсуждать резонансные законы, например отмену прямых выборов главы города.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня пакет поправок в устав Екатеринбурга, направленных на приведение в соответствие с федеральными законами, рассмотрела комиссия по местному самоуправлению ЕГД. Изменения уточняют полномочия мэра, требования к квалификации сити-менеджера, а также порядок замены муниципальных руководителей в случае их ареста. Но депутатов вот уже несколько месяцев интересуют другие «технические» корректировки устава по ФЗ-131. Их суть заключается в следующем: изменения в устав Екатеринбурга могут быть внесены без публичных слушаний, если они дословно цитируют Конституцию, федеральные и региональные законы. Несмотря на заверения юристов мэрии в том, что случаев точного соответствия в документах практически не бывает, многие депутаты уверены – такие поправки ущемляют полномочия местного самоуправления.

«Федеральная власть стесняется сказать, что в стране диктатура и поэтому требует, чтобы уставы городов были одинаковыми. Мне кажется, федеральная власть много на себя берет», – заявил депутат Дмитрий Головин. Его коллега Константин Киселев предложил принять поправки, но исключить пункты о публичных слушаниях. «Эти изменения вносить необязательно. А мы загоняем себя в ловушку и лишаем избирателей права обсуждать законы», – добавил он.

Однако у мэрии нашлись другие аргументы. Начальник правового департамента Екатерина Грин заявила, что дума обязана принять предлагаемые поправки в устав до 28 июня (в этот день истекает 6-месячный срок, который дается муниципалитетам на приведение документов в соответствие с ФЗ). Если этого не случится, прокуратура вправе инициировать вопрос о роспуске думы за бездействие. Представитель надзорного ведомства в ЕГД подтвердил, что дума уже получила замечание от Минюста за промедление.

Тем не менее, на общем голосовании комиссии единого мнения у депутатов не было. Предложение Киселева об исключении пунктов «о публичных слушаниях» неожиданно поддержали 4 человека, в том числе эсеры Лобов и Швалев, но голосов для прохождения поправки не хватило. Итоговым решением депутаты оставили документ в неизменном виде и внесли его в повестку заседания думы на 27 июня. Но судьба проекта остается непредсказуемой – в прошлый раз поправки о слушаниях также были одобрены в профильной комиссии, но отклонены думой.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 21.06.17

«Устаешь и нервничаешь? На выход с вещами!» Рабочие УВЗ из-за проверки психиатров могут потерять работу. / Дмитрия Нагиева подозревают в запрещенной рекламе (ФОТО). / В Камышлове прокурор добился ухода со службы неопытного вице-мэра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»