Под окнами мэрии Первоуральска поставят памятник Анисимову из ОНФ – бюджет области дает 31 млн (ФОТО)

В Первоуральске началась реконструкция фонтана на центральной площади города. Напомним, что этот проект обсуждали еще в апреле на сессии ОНФ, посвященной федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», которая прошла в ИКЦ. Удивительная быстрота, с которой в Первоуральске приступили к реализации проекта, объясняется просто – год выборов в Свердловской области. Кроме того, по некоторым данным, проект пролоббировал ОНФ, поскольку руководитель центрального исполкома штаба «фронтовиков» Алексей Анисимов сам родом из Первоуральска и, по всей видимости, не забывает малую родину. Формально местные власти приурочили ремонт к 285-летию города.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Первоуральска, на реконструкцию фонтана было заложено 34,5 миллиона рублей. Причем деньги выделяет областной бюджет. «Потратить их можно только на фонтан, иначе это будет нецелевое расходование средств», – пояснили агентству в пресс-службе города.

Согласно техзаданию, опубликованному на сайте Госзакупок, подрядчик должен будет установить девять насосов, насадки, которые будут выдавать пенные струи, спирали и вееры из воды, светодиодные светильники, а также автоматическую систему управления фонтаном.

Ранее, на апрельской сессии ОНФ директор челябинской фирмы ИТК Артем Златоуст следующим образом описывал проект реконструкции фонтана: «Он должен быть монолитным, запоминающимся. Чтобы он не казался тоненькой писелькой, а был с нормальными струями, чтобы был с подсветкой и музыкой». Как отмечает корреспондент РИА «Новый День», именно эта компания и выиграла конкурс на реконструкцию фонтана. Фирма готова сделать фонтан с «нетоненькой писелькой» за 30,9 млн рублей.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

Первоуральск. Другие новости 27.06.17

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