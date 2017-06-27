«Он написал явку с повинной»: прокуратура направила в суд дело соратника Куковякина – Юрия Косарева

Заместитель прокурора Свердловской области Александр Чернышев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Юрия Косарева – подельника экс-лидера ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина, находившегося в розыске более 10 лет. Он обвиняется в мошенничестве.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Косарева задержали в Кольцово 21 марта этого года, когда он прилетел из Дубая. После этого его отправили в СИЗО№1 на основании заочного решения Октябрьского районного суда Екатеринбурга об аресте. Косарев являлся сообщником экс-лидера ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина, которого в 2016 году приговорили по результатам рассмотрения апелляции к 4 годам колонии и штрафу за мошенничество с активами Тавдинского гидролизного завода, которым «уралмашевцы» завладели вначале 2000-х, отобрав у команды не менее одиозного рейдера Павла Федулева. Косарев обвиняется в том, что помогал Куковякину в совершении этого преступления.

По версии следствия, в 2003-2004 годах Куковякин, будучи депутатом екатеринбургской городской думы, вместе с Фанией Наяновой и Сергеем Багреевым (главный бухгалтер и директор ОАО «Тавдинский гидролизный завод») похитили путем предоставления поддельных документов денежные средства завода в размере 2,6 млн рублей, предназначенные для выплаты зарплаты работникам. При этом решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении завода была введена процедура конкурсного производства. По информации старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой, в схеме вывода средств с предприятия принимал участие также Юрий Косарев, который был смещен с должности генерального директора Тавдинского гидролизного завода и являлся в те годы депутатом гордумы Тавды.

Куковякин скрылся в ОАЭ в 2004 году сразу после ареста лидера ОПС «Уралмаш» Александра Хабарова, который подозрительно покончил жизнь самоубийством в камере СИЗО. В начале июня 2015 года беглого уральца задержали в Дубае и экстрадировали в Россию по запросу ГУ МВД РФ по Свердловской области. Сергея Багреева осудили в 2007 году, Фанию Наянову – в 2008 году.

До последнего времени, отмечают в прокуратуре, материалы уголовного дела в отношении Юрия Косарева были выделены в отдельное производство. «В ходе расследования дела Юрий Косарев написал явку с повинной, признав в полном объеме предъявленное ему обвинение. Уголовное дело направлено в Тавдинский районный суд для рассмотрения по существу», – заключила собеседница агентства.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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