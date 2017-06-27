Качканарское фиаско КПРФ – ни картинки, ни массовки

Попытка накачать протестность в уральском Качканаре, которую под видом митинга сегодня предприняли представители КПРФ, обернулась полным провалом. Как сообщают очевидцы, которые присутствовали на этой «левой» акции, совместными усилиями главы города Сергея Набоких, профсоюзного лидера с Качканарского ГОКа Анатолия Пьянкова и свердловских коммунистов – на митинг удалось собрать всего около 200 качканарцев.

Хотя митинг анонсировался как протест рабочих ГОКа против грядущих сокращений на комбинате, но из присутствовавших на акции работники комбината составили лишь около трети. Возможно, потому, что никаких сокращений на предприятии на самом деле не планируется. Между тем, остальную массу митингующих составили – пенсионеры и просто жители города. Были так же замечены представители городской бюджетной сферы и сотрудники коммунальных предприятий.

Поскольку о прокоммунистической составляющей мероприятия стало известно изначально, и это вызвало недовольство многих пришедших, внешние проявления решили притушить, флаги разворачивать не стали. Тем не менее, представители КПРФ остались в своих фирменных курточках, а кандидат в губернаторы банкир Алексей Парфенов активно цитировал Ленина и Маркса. «Приезжал кандидат в губернаторы Куйвашев, но толку никакого. И у нас есть свой кандидат в губернаторы», – заявил коммунист и член профкома КГОКа Габбас Даутов, представляя Алексея Парфенова.

«Митинг рабочих – это когда приходят рабочие и выступают, рассказывая о своих проблемах. А когда рабочие собираются послушать выступления кандидатов и депутатов – это что-то совсем другое», – высказал свое мнение о мероприятии один из присутствовавших.

Про борьбу с сокращениями на ГОКе как-то и не переговорили, да и в качестве предвыборной сегодняшняя акция вышла крайне неубедительной – ни картинки, ни массовки партийно-мэрско-профосюзная связка организовать так и не смогла.

Качканар,, Служба информации «Новый День»

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